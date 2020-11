GF Vip, Signorini annuncia lo slittamento della finale a febbraio: non tutti sono entusiasti

Finalmente nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Antonella Elia e Pupo, viene svelato il contenuto della fatidica busta rossa di cui si sta parlando da alcune settimane, ovvero lo slittamento della finale del GF Vip alla giornata di lunedì 8 febbraio.

Non è stata una sorpresa nè per i telespettatori nè per i concorrenti nella casa. Infatti si parla di questa indiscrezione già da un mese e negli studi di Cinecittà si è sparsa questa voce per uno spoiler fatto da Andrea Zelletta. Prima di leggere il contenuto della busta rossa, Alfonso Signorini mostra ai vip una clip in cui viene riassunto il loro percorso nella casa.

Quasi tutti si mostrano emozionati da questa piccola sorpresa, anche se Tommaso Zorzi inizia a intuire che qualcosa bolle in pentola. E infatti Alfonso Signorini poco dopo annuncia che i concorrenti sono arrivati al cuore di milioni di italiani e che il GF Vip non finirà quando era stato previsto perchè è un programma amato dal pubblico. “Ma prima di addentrarci nei particolari e aprire la misteriosa busta rossa voglio farvi vedere le facce di chi fa il tifo per voi”, conclude il conduttore.

Ai ragazzi quindi vengono mostrate le sorprese dei loro familiari, per poi annunciare lo slittamento della finale: “Siete un gruppo fantastico e siamo convinti che ci sia ancora tantissimo da raccontare. Per queste ragioni Mediaset e il pubblico ci hanno fatto a gran voce un’unica richiesta che vi giriamo: passeremo insieme un Natale fantastico, un Capodanno indimenticabile, insieme fino ai primi di febbraio 2021”.

Nella casa immediatamente si parla di questa bomba lanciata da Alfonso Signorini e in molti pensano si tratti di uno scherzo. Intanto il direttore del settimanale “Chi” ha invitato tutti di restare nella casa per far compagnia ai telespettatori, anche se possono andarsene liberamente qualora volessero passare il Natale in famiglia.