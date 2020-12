GF Vip, Tommaso Zorzi confessa: "Non posso negare di essere innamorato di Francesco"

Ormai erano in tanti a sospettare che Tommaso Zorzi fosse segretamente innamorato di Francesco Oppini, ma poiché entrambi parlavano di una grande amicizia, nessuno poteva dire di sapere con certezza che le cose stessero in un altro modo. Probabilmente ci voleva l’uscita in fretta e furia dal reality del figlio di Alba Parietti, complice la sagacia di Cristiano Malgioglio, per far sì che l’influencer milanese ammettesse come stanno davvero le cose.

Almeno da parte sua, perché sui sentimenti di Francesco non si può dire nulla. O meglio, bisogna prendere per vero quanto da lui sempre detto – che nutre un sentimento di grande affetto e amicizia nei confronti di Zorzi – e il fatto che abbia deciso di lasciare la casa del GF Vip 5 per tornare tra le braccia della fidanzata Cristina Tomasini (e, secondo alcuni, per non dare false speranze a Tommaso, cosa che ha sottolineato anche sua madre).

La confessione di Tommaso e la verità sul legame con Francesco

La rivelazione di Tommaso è avvenuta durante una conversazione con Cristiano Malgioglio. Il paroliere siciliano, che da poco è entrato in veste non di ospite bensì di nuovo concorrente, cercava di consolare il suo giovane amico per l’uscita di Francesco, e nel farlo ha detto qualcosa che per lui è sempre stato evidente: ovvero che Zorzi è innamorato ma deve rassegnarsi a non essere ricambiato, visto che il figlio della Parietti non solo è etero, ma a casa ha anche una donna che ama e con la quale desidera costruire un futuro.

“L’ho capito che ti sei innamorato perché ho vissuto i tuoi drammi”, ha spiegato Malgioglio con molto tatto. “Il problema è che magari ci innamoriamo delle persone etero che non sono come noi e quando troviamo persone come Francesco, etero e fidanzati, ti possono dare tutta l’amicizia possibile ma non ti possono dare altro”. E a quanto pare il cantante ha centrato il punto, visto che stavolta Tommaso non ha potuto negare, come invece ha sempre fatto quando la domanda gli veniva rivolta da Alfonso Signorini.

Ha affermato di non poter negare di essere innamorato, ma ha ribadito di aver sempre saputo che Francesco non lo ricambiava e non avrebbe mai potuto ricambiarlo. Quindi sa di non avere speranze con lui, ma sente fortemente una grande mancanza di quel rapporto empatico e quasi simbiotico che si era creato.