GF Vip, Alba Parietti reagisce all’uscita del figlio con un gesto che fa infuriare i fan di Zorzi

Francesco Oppini lo diceva ormai da giorni: la sua decisione era quasi certamente quella di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 5, che com’è noto è stato prolungato sino a metà febbraio. Saperlo, però, non ha reso meno amaro il suo abbandono, soprattutto per Tommaso Zorzi, che ha reagito malissimo quando ha visto il suo amico più caro salutarlo in fretta e furia e avviarsi verso l’uscita senza quasi guardarsi indietro.

A Zorzi non è piaciuto neanche il fatto che, avendo avuto da Alfonso Signorini la possibilità di restare in casa tre giorni in più – fino alla puntata di lunedì prossimo – partecipando così anche alla festa che il GF Vip ha previsto per gli inquilini questo sabato sera, Oppini ha invece scelto senza ombra di dubbio di uscire immediatamente. Una scelta che negli scorsi giorni aveva caldeggiato parecchio anche sua madre, Alba Parietti.

Alba Parietti nella bufera: Tommaso Zorzi è davvero innamorato del suo Francesco?

Nonostante infatti abbia sempre negato di essersi intromessa nella decisione del figlio, i telespettatori del “Grande Fratello Vip” hanno notato come Francesco sia cambiato dopo essere stato nel Confessionale a parlare al telefono con sua madre, la quale non ha mai fatto mistero di essere a favore dell’abbandono. La showgirl, infatti, voleva a tutti i costi che il figlio tornasse tra le braccia di Cristina Tomasini, la sua fidanzata.

Il motivo potrebbe essere che reputava un po’ troppo morbosa – e dunque pericolosamente fraintendibile, anche da sua nuora – l’amicizia di Francesco con Tommaso Zorzi, essendo convinta che quest’ultimo ne fosse perdutamente innamorato. Almeno questo è quello che si evince dalla reazione avuta dopo che il figlio ha effettivamente lasciato la casa. La conduttrice, infatti, ha fatto un gesto che non è stato molto apprezzato dal pubblico: ha commentato con un cuore e un eloquente “Condivido” le parole del giornalista di gossip Alberto Dandolo.

Su Instagram, infatti, Dandolo ha scritto che reputa Francesco un vero uomo, perché ha saputo portare avanti la sua scelta in maniera coerente e nel rispetto di un ragazzo innamorato di lui, Tommaso appunto, che non ha voluto illudere restando ulteriormente. Così facendo, secondo il giornalista (e dunque secondo la Parietti) avrebbe fomentato inutili speranze, lasciandogli credere che contasse più lui della fidanzata Cristina. Parere che Alba quota al 100%.