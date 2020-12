Alba Parietti furiosa sui social: l’appello degli amici e della fidanzata di suo figlio Francesco

Alba Parietti non ci sta e come sempre lo fa presente con toni tutt’altro che concilianti. Accusata dal pubblico del Grande Fratello Vip 5 – in primis dai fan della coppia formata da suo figlio Francesco Oppini e Tommaso Zorzi – di aver quasi costretto il figlio a lasciare il programma, la show-girl ha reagito smentendo tutto e spiegando cosa ha detto davvero a Francesco nel corso della lunga telefonata che gli ha fatto in Confessionale.

A quanto pare, Alba ha fatto sapere a Francesco alcune cose che lo hanno portato a decidere autonomamente cosa fare, se lasciare la Casa o restare fino a metà febbraio. In primis, gli ha confessato di avergli nascosto la morte di un caro amico; una notizia, questa, che ha lasciato comprensibilmente stravolto Oppini, ma che non poteva certo essere nascosta.

Alba Parietti ha influenzato la scelta di suo figlio?

Gli ha poi rivelato che la sua fidanzata, la mite Cristina Tomasini, non è poi così tranquilla come si è mostrata quando è andata a trovarlo nella Casa. Sarebbe infatti ancora molto infastidita per gli atteggiamenti troppi confidenziali che il suo compagno ha avuto all’inizio con Dayane Mello, con la quale sembrava potesse nascere qualcosa (molto prima che i due litigassero in maniera molto forte, arrivando quasi a odiarsi).

Secondo alcuni fan, dunque, Alba avrebbe quasi “costretto” Francesco a ritirarsi, affermando tra le altre cose che tutti gli amici che lo seguono da casa lo vedono scarico e triste e sono preoccupati per lui. Da perte sua, Oppini non si è detto felice della decisione di andarsene, e questo ha supportato la tesi di Alba come “burattinaia” del figlio. Ma la donna giustamente si è ribellata a queste idea e ha ribadito come la sua chiamata non sia stata assolutamente dettata dalla voglia di influenzare Francesco.

“Una madre vuole solo la felicità del figlio” ha spiegato la presentatrice, sempre su Instagram. “Ma alle volte la felicità significa scontentare o far soffrire qualcuno”. E ancora, ha ribadito con forza: “Ho lasciato libera scelta a Francesco, dicendogli che qualunque sia la sua scelta noi lo sosterremo e aspetteremo con amore”. Ora non resta che aspettare l’uscita del ragazzo per capire se alla fine non ci saranno ripensamenti.