GF Vip, Francesco Oppini minaccia di abbandonare il reality: la reazione di Tommaso Zorzi

La diretta del 23 novembre del “Grande Fratello Vip” è stata abbastanza turbolenta e soprattutto ha scosso gli animi dei vip. Ebbene si, la verità è stata loro svelata. Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti che il reality terminerà il prossimo 8 febbraio e non a dicembre come sapevano. Ovviamente ciò ha scaturito delle reazioni abbastanza comprensibili.

Francesco Oppini è rimasto di sasso e a diretta conclusa, ha minacciato di abbandonare il reality. Sicuramente i vip sono liberi di andare via, dato che hanno garantito la loro presenza fino a dicembre. Trascorrere natale, capodanno e l’epifania in casa e soprattutto lontano dagli affetti non è semplice, ma se da un lato alcuni vip si sono fatti forza e hanno dichiarato di voler proseguire, dall’altro c’è stato chi come Oppini ha dichiarato invece di voler andare.

“Pensò che lascerò. Ho delle attività non posso restare così tanto. Uno si fa i piani per dicembre al massimo e invece adesso è febbraio“, ha asserito il figlio di Alba Parietti. Ciò ha suscitato la reazione del suo amico Tommaso Zorzi, il quale è rimasto profondamente turbato dalle parole di Francesco. Come ben sappiamo, tra Oppini e l’influencer vi è un legame profondo.

Tommy ha ammesso di voler maggiore sostegno dal suo amico e di non stare dietro alle sue decisioni avventate. “Stanotte dormirò con Elisabetta, perché Francesco ha detto che vuole abbandonare il gioco e ci sono rimasto male“, ha dichiarato Zorzi. Secondo Tommaso, lui ha bisogno di una persona in grado di sostenerlo e non demoralizzarlo come invece ha fatto Oppini.

La notte, come ampiamente prevedibile dopo la confessione di Signorini, è trascorsa tra le polemiche e senza dubbio un confronto tra Tommaso e Francesco ci sarà a breve. Nel mentre i gieffini stanno metabolizzando la notizia e Oppini non è l’unico che minaccia di abbandonare anzitempo, anche Elisabetta Gregoraci potrebbe andar via.