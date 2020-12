GF Vip, Tommaso Zorzi sempre più preoccupato per la reazione di Francesco Oppini

Il noto influencer Tommaso Zorzi è uno degli attuali concorrenti della quinta edizione del “Grande Fratello Vip” – condotto dal giornalista televisivo Alfonso Signorini – più amato ed apprezzato dagli affezionati telespettatori. Tommaso, nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, ha instaurato profonde amicizie, tra cui quella con il figlio della showgirl Alba Parietti e del comico Franco Oppini, Francesco Oppini.

Il commentatore sportivo ha però deciso volontariamente di abbandonare il programma televisivo di Canale 5 (dopo aver scoperto che la finale, inizialmente prevista per metà dicembre, è stata spostata a febbraio 2021) nel corso dell’ultima puntata, andata in onda lo scorso venerdì 4 dicembre 2020.

Una volta uscito dalla casa Tommaso ha ammesso al compagno di avventura Cristiano Malgioglio di essersi realmente innamorato di Francesco Oppini e di non nutrire, dunque, un semplice sentimento di amicizia nei riguardi del commentatore sportivo.

Tommaso si è però subito reso conto di quanto affermato e nel corso delle ultime ore si è dimostrato particolarmente preoccupato circa una possibile reazione da parte di Francesco e circa la possibilità che vi sia un vero e proprio confronto nel corso della puntata che andrà in onda in diretta televisiva questa sera, lunedì 7 dicembre 2020. Queste le significative parole di Tommaso, riferite alla compagna di avventura Stefania Orlando: “Domani lui sarà in studio. Io mi sto sentendo male. (…) Qualunque cosa mi dica, io me la prenderò comunque in quel posto”.

Tommaso è infatti particolarmente preoccupato su come evolverà il suo rapporto con Francesco al di fuori della casa di Cinecittà, visto che si è preso una cotta per un suo grande amico, etero e felicemente fidanzato. Al momento Francesco, come dimostrano alcune Instagram stories pubblicate nel suo profilo personale, sembra continuare a sostenere il suo grande amico Tommaso.