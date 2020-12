Francesco Oppini e il messaggio per Tommaso Zorzi

Francesco Oppini, figlio della showgirl Alba Parietti e del comico Franco Oppini, è stato uno dei concorrenti della quinta edizione del reality show “Grande Fratello Vip”, condotto dal giornalista Alfonso Signorini, più amato ed apprezzato, per la sua personalità vulcanica e le dinamiche create all’interno della casa. Francesco ha infatti stretto diversi rapporti di amicizia, tra cui quello molto forte e stretto con l’amatissimo influencer milanese Tommaso Zorzi.

Nel corso dell’ultima puntata del reality show, andata in onda in diretta televisiva su canale 5 lo scorso venerdì 4 dicembre 2020, Francesco ha però deciso di abbandonare volontariamente il programma televisivo per poter tornare alla sua vita e dalla sua compagna Cristina. Il commentatore sportivo meditava infatti questa decisione già da diverso tempo, soprattutto dopo aver scoperto il rinvio della finale della quinta edizione (inizialmente prevista per metà dicembre è infatti stata spostata a metà febbraio 2021).

Questa decisione non è stata particolarmente apprezzata dal suo grande amico e attuale concorrente del reality show di canale 5, l’influencer Tommaso Zorzi. Quest’ultimo infatti sperava che Francesco restasse nella casa più spiata d’Italia almeno un altro weekend, per uscire poi definitivamente nel corso della puntata che andrà in onda lunedì sera (come farà la showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci).

Francesco una volta uscito dalla casa ha avuto nuovamente accesso ai suoi profili social ed ha ripostato alcune Instagram stories nel suo profilo personale riguardanti il profondo rapporto tra lui e Tommaso. Nello specifico Francesco ha condiviso dei messaggi di sostegno per il suo grande amico Tommaso.

Oppini ha sottolineato come vorrebbe vederlo nuovamente forte ed in grado di divertire i numerosi sostenitori. Proprio ieri l’influencer milanese, parlando con Cristiano Malgioglio, ha ammesso come per lui quella con il figlio di Alba Parietti non fosse solo amcizia ma un vero e proprio innamoramento.