GF Vip: Andrea Denver e la confessione hot su Adriana Volpe

Nella casa del “Grande Fratello Vip” è tempo di confessioni hot tra Andrea Denver e Patrick Pugliese. Andrea non ha mai nascosto l’attrazione nutrita nei riguardi di Adriana Volpe, difatti sin dall’inizio di questa esperienza le è stato vicino tessendo le sue lodi e ricoprendola di complimenti ogni volta che ne aveva l’occasione, sia durante la diretta, sia durante la settimana.

Nella casa più spiata d’Italia tra la conduttrice televisiva e il modello si è instaurato un certo feeling, che ha portato i più maliziosi a pensare che ci fosse altro oltre la semplice amicizia. Andrea ha considerato Adriana la sua donna ideale, quest’ultima ha sempre incassato i complimenti ma ha ribadito fermamente di amare suo marito, Roberto Parli e di voler tornare a casa da lui e dalla loro bimba Giselle.

Proprio la vicinanza tra la Volpe e Denver ha spesso mandato Parli su tutte le furie, tanto che l’uomo ha ammesso di non guardare più sua moglie in televisione e ha portato Giselle lontano dall’Italia, in modo che nemmeno lei potesse vivere il disagio scaturito dalla sua mamma. La situazione è poi mutata, Adriana ha abbandonato il gioco a causa del decesso di suo suocero Ernesto Parli, affetto da coronavirus ed è tornata dalla sua famiglia.

In casa però la conduttrice ha lasciato il segno e Andrea, in salotto insieme a Patrick è tornato a parlare di lei. Questa volta si è trattato di un commento davvero piccante che ha lasciato tutti di sasso e che ha manifestato l’ormone impazzito che vige in casa. Commentando una foto della Volpe, sia Denver sia Patrick hanno ammesso: “Bellissima, una bellissima donna“.

I due si sono poi concentrati su un particolare intimo della donna, ovvero il suo capezzolo. Patrick ha ammesso: “Ma non ha il capezzolo così” e pronta e soprattutto consapevole è arrivata la replica del modello: “Sì, ti dico di sì“. Insomma Andrea senza indugi ha affermato che il capezzolo che traspare in foto sia quello di Adriana, una domanda sorge spontanea: “Cosa ne può sapere lui?”.

Con ogni probabilità il gieffino ha osservato la sua compagna di avventura nei minimi particolari, anche fisici e senza dubbio il calendario che i due hanno realizzato insieme nella casa, che li vedeva con indosso i costumi da bagno, in piscina, pronti a realizzare il mese di giugno, avrà fatto si che Denver buttasse l’occhio sulle curve della Volpe, d’altronde i due non erano mai stai così vicini.