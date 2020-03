GF Vip, Andrea Denver confida ad Antonella Elia le preoccupazioni per le nomination: "Vorrei giocare corretto"

Nella Casa di Cinecittà del reality show di Canale 5 “Grande Fratello i VIP” si respira una calma surreale, dopo le liti degli ultimi giorni che hanno coinvolto la Elia e Fernanda Lessa, ma anche Antonio Zequila e Sossio Aruta, che proprio non riescono ad andare d’accordo. A poche ore dall’inizio di una nuova puntata del programma condotto da Alfonso Signorini i concorrenti sono quasi tutti coricati nelle camere da letto, ad eccezione di Andrea Denver e Antonella Elia, che si confrontano a cuore aperto sulle prossime nomination, che destano non poca ansia e preoccupazione.

Il giorno della finale si avvicina e le strategie dei concorrenti si moltiplicano per eliminare uno dopo l’altro gli avversari e raggiungere così il podio della vittoria. Se tra i favoriti vincitori c’era Patrick Ray Pugliese fino a qualche settimana fa, ora il nome di Sossio Aruta, ex cavaliere di Uomini e Donne – dove ha trovato la sua attuale compagna Ursula Bennardo -, si fa sempre più insistente.

Andra Denver consolato da Antonella Elia

Andrea Denver sembra però molto turbato dalle imminenti nomination, infatti, durante lo sfogo con Antonella ha detto: “Mi preoccupa molto, non so che nome fare“. La Elia si è mostrata stavolta molto pacata e comprensiva con il coinquilino, replicando: “Non ti voglio confidare male, ti invidio però perché a me stanno antipatici tutti, soprattutto Antonio, Licia e Fernanda, ma anche se non ci fossero loro saprei chi votare, non avrei neanche un ripensamento“.

Denver, che ha subito pesantemente l’uscita frettolosa di Adriana Volpe dal gioco – a causa dei gravi problemi di salute che hanno condotto in breve tempo il suocero alla morte -, ha replicato: “Forse sono io che invidio te, Paola mi ha consigliato di andare di istinto ma io mi prendo le persone a cuore, sono abituato ad essere altruista“.

Antonella ha cercato in tutti i modi di rassicurare Denver, facendogli anche dei bei complimenti e sottolineando il fatto che il modello è una persona adulta con grandi valori, che però cozzano con le dinamiche di gioco, dove non ci sono altre soluzioni. Secondo la Elia andare in nomination sarebbe perfino un onore, poiché attraverso questa esperienza si può capire il sentiment del pubblico.

Chi non si espone a tale rischio per Antonella è solo un codardo. Denver però vive un conflitto interiore molto forte e commenta le parole della showgirl dicendo: la vivo malissimo ugualmente, io vorrei giocare corretto e tengo molto al nostro gruppo ormai. Fino ad ora Denver è stato uno dei concorrenti in gara più sereni, forse le sue insicurezze si sono evidenziate da quando il suo principale punto di riferimento della Casa, Adriana, è andato via, ma è notizia dell’ultima ora che l’ex conduttrice de “I Fatti Vostri”, tornerà nella Casa nel corso della puntata di mercoledì 25 marzo 2020.

Tra Adriana e Andrea si era infatti instaurato un rapporto molto bello, una storia definita da molti impossibile, ma che è diventata una bella amicizia. Domenica sera Andrea ha fatto un gesto che ha sorpreso tutti, tirando fuori dai pantaloni la foto scattata con la Volpe per il calendario del Grande Fratello, commentando: “Bellissima, bellissima donna. Spero stia bene e che ci stia guardando“.