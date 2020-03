Grande Fratello Vip, Antonella Elia affonda Sossio Aruta: "Questo è un tradimento"

Manca poco, ormai, alla finale del “Grande Fratello Vip” e sembra che i coinquilini abbiano ancora energia sufficiente per sparare le ultime cartucce. I protagonisti di un nuovo scontro in queste ore sono stati Antonella Elia e Sossio Aruta, quest’ultimo primo finalista di questa edizione.

Antonella e Sossio si sono avvicinati molto nei giorni precedenti, tanto che l’ex cavaliere di “Uomini e Donne” era arrivato a fare confidenze importati alla Elia riguardanti il difficile rapporto con il fratello e i mille lavori che aveva fatto in passato, uno tra i tanti il venditore di mozzarelle.

GF Vip, Antonella Elia delusa da Sossio Aruta

Forse, proprio questa vicinanza amichevole ha spinto Antonella a un duro rimprovero dopo aver chiesto a Sossio chi avrebbe nominato tra lei e Antonio Zequila. L’ex ragazza di “Non è la Rai” si aspettava una risposta ben diversa da quella che le è arrivata: “Ho dei dubbi, sono in difficoltà“, ha ammesso Aruta.

La Elia a questo punto non è riuscita a trattenere la sua delusione e ha chiaramente detto a Sossio che una risposta del genere non se la sarebbe mai aspettata. Ha poi affondato il colpo dichiarando che quello di Aruta è un tipico comportamento da “uomo”, mentre le donne hanno una chiara concezione di quello che significa essere fedeli: “Io non avrei dubbi, la donna è più fedele, per me questo è un tradimento perché pensavo fossi tua amica, queste cosa mi affligge“.

Imbarazzato e non pronto a questo attacco, Sossio ha cercato in qualche modo di giustificare il suo commento: “Non sto dicendo che sei al suo stesso livello, ma che sono stato bene anche con lui”, ma ormai la furia e la delusione della Elia erano fuori controllo. Non è servito nemmeno l’intervento di Andrea Denver che ha cercato di spiegare le ragioni di Aruta, confermano il fatto che anche con Zequila ha avuto momenti complici.

Niente da fare, per il soldato Elia si è trattato di “alto tradimento”, anzi ha infilato la lama ancora di più: “Io credevo di avere un grande amico, ma non importa sono abituata”, riferendosi al fatto che nella Casa nessuno l’ha mai difesa davvero dai tanti attacchi che ha ricevuto. Infine lo mette in guardia da Zequila: “Antonio secondo me ti prende in giro!“.