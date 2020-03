Grande Fratello Vip, la nostalgia di Andrea Denver dopo l’uscita di Adriana Volpe: "Spero stia bene"

L’uscita di Adriana Volpe dalla casa de “Il grande fratello vip” ha rappresentato un duro colpo per gli altri concorrenti, in particolare per Andrea Denver. Quest’ultimo non sembra essersi abituato all’assenza della persona, con la quale ha stretto una grande amicizia e c’è chi pensa che il modello si sia innamorato della conduttrice.

Denver ha compiuto un gesto inaspettato, a testimonianza del suo affetto nei confronti di Adriana, considerato che il 29enne ha avuto un momento di nostalgia. Il modello ha ripensato ai momenti passati all’interno del reality con la presentatrice e ha chiesto alla produzione che venisse stampata la sua foto in piscina in compagnia della Volpe in stile Hawaii.

Il gesto di Andrea Denver e le rivelazioni di Patrick Pugliese

Andrea Denver non ha mai perso occasione di sottolineare la bellezza sia fisica che interiore di Adriana Volpe, al punto che sono stati al centro delle attenzioni dei giornali di gossip.

Il gesto compiuto da Denver ha compiuto gli stessi coinquilini: il modello ha parlato con Patrick Pugliese, al quale ha rivelato il proprio stato d’animo. Queste sono state le sue parole, nel momento in cui ha parlato con Patrick, di Adriana Volpe: “Bellissima, bellissima donna, spero stia bene e che ci stia guardando”.

Nel corso della chiacchierata, Patrick Pugliese ha spiegato ad Andrea di conoscere molto bene il marito di Adriana, del quale è amico da oltre vent’anni. Denver, dal canto suo ha chiesto come conoscesse Roberto, con la risposta di Pugliese: “Siamo amici ormai da 20 anni, eravamo due ragazzini”. Inoltre Patrick Pugliese ha voluto parlare anche del rapporto con Adriana Volpe, con l’intento di chiarire la situazione ad Andrea affermando: “Ti giuro che mi sembra di guardare mia sorella, poi sono veramente amico del marito”.