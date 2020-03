GF Vip, scontro acceso tra Patrick e Zequila

Cosa ne pensa l’autore

Francesco Castaldo - L'abbandono di Adriana Volpe ha scosso l'ambiente della casa del Grande Fratello Vip soprattutto per le reazioni che si sono verificate dopo. Patrick non ha accettato l'atteggiamento di Zequila, ritenuto fin troppo insensibile e fuori luogo. La più disperata per tale ritiro è Antonella Elia. Insomma, il reality ha perso una delle vere protagoniste di questa quarta edizione.