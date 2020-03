GF Vip, Antonio Zequila sorprende tutti: chiede alla sua compagna Marina di sposarlo

Durante la diretta del 18 marzo del “Grande Fratello Vip” è andato in onda un momento davvero emozionante. Ai vip è stata data la possibilità di parlare con i loro cari, a causa dell’emergenza sanitaria coronavirus della quale sono stati informati e per tranquillizzarli hanno avuto la possibilità di interloquire con i loro familiari.

Durante il momento uno dei protagonisti è stato Antonio Zequila, il quale ha stupito tutti con una proposta davvero sorprendente. Sin dai primi giorni in casa Zequila non ha mai nascosto il grande amore che nutre nei riguardi di una donna misteriosa, tutti si sono domandati chi fosse, ma l’attore ha preferito non rivelare nulla sull’identità della donna, eccetto il suo nome: Marina.

Durante la diretta del 18 marzo, la donna per la prima volta si è palesata inviando un video a Zequila nel quale gli dichiara tutto il suo amore. L’uomo, estremamente sorpreso, si è emozionato e dopo aver ringraziato gli addetti ai lavori per la bella sorpresa ricevuta, ha fatto una dichiarazione in piena regola chiedendo alla sua donna di sposarlo.

La donna si è firmata con il nome di Ines e quando è stato chiesto ad Antonio quale fosse il motivo, dato che tutti sapevano che si chiamasse Marina, l’uomo ha ammesso che ha preferito tenere nascosta, per tanti anni, la sua identità con l’intento di preservarla dal gossip dato che è un medico e non appartiene al mondo dello spettacolo.

E proprio in quel momento Zequila ha chiesto alla sua Ines/Marina di sposarlo: “Le parole di Marina testimoniano l’uomo che è Antonio. Diciamo che non è mai finita. Noi ci amiamo lo stesso. Io quando esco vorrei sposarla“. Il gieffino ha chiesto d’avanti a tutta Italia alla sua donna di sposarlo, si è trattato di un gesto davvero emozionante che sicuramente avrà toccato le corde del cuore della diretta interessata.