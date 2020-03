Grande Fratello Vip, la frase choc di Paola Di Benedetto sul Coronavirus: "Per fortuna prende solo gli anziani"

Alfonso Signorini, insieme agli autori ed a Mediaset, hanno deciso di chiudere in anticipo la quarta edizione del “Grande Fratello Vip” a causa del Coronavirus. Il conduttore poi, quasi ogni giorno, informa i concorrenti nella Casa sulle ultime novità sul Covid-19.

L’obiettivo del conduttore, come promesso da un comunicato delle ultime settimane, è quello di informare dando delle notizie ufficiali sul virus, senza creare del panico immotivato. Per tranquillizzare i vip nella Casa, Alfonso Signorini e gli autori hanno dato l’opportunità a loro di mettersi in contatto telefonicamente con i parenti.

Paola Di Benedetto indigna il web

Quindi i concorrenti sanno quasi tutto sulle ultime novità del Covid-19, poiché a loro è stato mostrato anche il messaggio del Presidente del Consiglio GIuseppe Conte. Nonostante questo Paola Di Benedetto, a poche ore dall’inizio della puntata del “Grande Fratello Vip“, si è lasciata sfuggire una dichiarazione sul Coronavirus che ha fatto immediatamente scatenare il web.

Secondo quando riportato dai fan del “Grande Fratello Vip“, dopo il video messaggio di Alfonso Signorini sul numero dei decessi e degli infetti, Paola Di Benedetto avrebbe dichiarato: “Per fortuna prende solo i nonni che già non stanno bene. Come siamo fortunati? Pensa se avesse preso bambini e adulti”.

Molti telespettatori del “Grande Fratello Vip” si sono indignati per questa affermazione di Paola Di Benedetto. Infatti su Twitter in tanti hanno attaccato l’influencer: “Ma vogliamo continuare ancora con questa storia delle poche informazioni? Io penso che siano stati abbastanza chiari sul fatto che non colpisce solo anziani, sia quando lo disse Cucuzza sia da come parla Signorini”.

Ci sono degli utenti che hanno chiesto anche una squalifica nei confronti di Paola Di Benedetto, ma al momento sembra impossibile che il “Grande Fratello” possa prendere una decisione così pesante.