GF Vip, Adriana Volpe abbandona il programma

Al Grande Fratello Vip continuano le emozioni nonostante sia passato un giorno dall’ultima puntata. Infatti, poche ore fa, Adriana Volpe ha lasciato definitivamente il programma. Ha comunicato ai suoi compagni di avventura la sua decisione con le seguenti parole: “Ho fatto di tutto per rimanere qua e per credere in questo messaggio, perché andrà tutto bene”.

La conduttrice ha concluso il suo discorso, prima di andare via così: “Io vi volevo salutare uno a uno e non ce la faccio ad abbracciarvi uno a uno. Però io devo veramente uscire adesso. Perché il ruolo di mamma, di moglie. Ho delle cose che devo risolvere veramente importanti”. Nonostante Antonio Zequila ed Antonella Elia abbiano fatto il possibile per convincerla a restare, Lady Fox ha affermato di non poter restare in nessun modo.

Tale decisione ha mandato in sconforto la casa e tutti i fan della trasmissione che hanno seguito la diretta su Mediaset Extra. In molti, sui social network, hanno manifestato il dispiacere circa tale decisione e tale abbandono. Nonostante Adriana abbia confermato che il motivo del suo abbandono non è legato al virus, c’è chi pensa che in realtà il tutto sia dovuto proprio all’emergenza sanitaria che coinvolge il nostro paese da molte settimane.

Una grande protagonista

Sicuramente l’abbandono di Adriana Volpe ha destato tanto dispiacere anche tra il pubblico che la seguiva e l’apprezzava con tanto piacere. Adriana è entrata ancor di più nel cuore degli italiani con il suo modo di fare e la sua grande gentilezza nel porsi con gli altri concorrenti presenti nella casa. La Volpe è stata una delle poche a riuscire a gestire anche l’ira funesta di Antonella Elia.

In molti credevano che Adriana potesse vincere il montepremi finale ma purtroppo non sarà così. I due più quotati alla vittoria restano Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro.