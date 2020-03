Grande Fratello Vip, Sossio Aruta si aggiudica la finale e promette: "Donerò l’intero montepremi in caso di vittoria"

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo, abbiamo assistito a una doppia eliminazione e alla nomina di un finalista. I concorrenti nella Casa sono ancora tanti, e poiché la finale è stata anticipata a causa delle restrizioni sul Covid-19, si è arrivati al punto di dovere giocoforza eliminare più di una persona.

Il primo ad essere eliminato in questa diretta è stato Fabio Testi. L’attore, con il 29% delle preferenze da casa, ha perso la sfida al televoto settimanale contro Antonella Elia (32%) e Adriana Volpe (39%). Una volta arrivato in studio, dichiara di essere molto felice di aver fatto questa esperienza, ammettendo di non aver mai pensato alla vittoria finale.

Sossio Aruta primo finalista del “GF Vip”

Il secondo televoto è stato fatto da Licia Nunez, Valeria Marini, Teresanna Pugliese e infine Sossio Aruta. Nella classifica della meno votata troviamo invece il nome dell’ex primadonna del “Bagaglino”. Una volta arrivata in studio ammette di aver già preparato la sua valigia nei giorni scorsi poiché si sentiva che sarebbe uscita.

Successivamente, Alfonso Signorini dichiara: “Le sorprese non sono finite. Dovete sapere che il preferito è Sossio, con il 39% dei voti. E questo significa che lui è il primo finalista”. Il calciatore, felice per questa notizia ricevuta dal conduttore, si lascia andare a un urlo di gioia.

Sossio Aruta successivamente dichiara di essere pronto a donare il suo montepremi in caso di vittoria: “In questo momento penso al futuro dei miei bambini e a quello dei bambini di tutto l’universo, che meritano di avere un futuro migliore. Nonostante la mia situazione economica non sia brillante, io in quel confessionale ho detto che se dovessi essere io il vincitore del Grande Fratello, io non voglio un euro dalla vincita. Potete donarla a quelli che stanno lottando per sconfiggere il Coronavirus“.