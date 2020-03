Grande Fratello Vip, nuovo faccia a faccia tra Valeria Marini e Antonella Elia

Con l’ingresso in corsa di Valeria Marini nella Casa del “Grande Fratello Vip“, i telespettatori da casa hanno potuto assistere a nuovi litigi. In particolar modo l’ex primadonna del “Bagaglino” ha avuto numerosi scontri con Antonella Elia, proseguendo una rivalità che dura ormai dalla nona edizione de “L’Isola dei Famosi”.

Il più delle volte questi scontri sono nati dai fraintendimenti e dalle provocazioni lanciate da parte di entrambe. Gli altri inquilini nella Casa hanno provato in tutti i modi a mettere la pace tra Valeria Marini e Antonella Elia, ma la loro incompatibilità caratteriale non ha mai portato a un confronto pacifico.

Il confronto tra Antonella Elia e Valeria Marini

Alfonso Signorini si collega nella Casa del “Grande Fratello Vip“, mostrando alle dirette interessate un filmato che le riguarda chiedendo poi un loro commento. La Elia continua a mantenere le distanze, e per una volta anche Valeria Marini è d’accordo con la decisione di Antonella.

Il conduttore però non si arrende e lancia una proposta: “Voglio fare con voi un esperimento, per scoprire se questo rapporto sia davvero irrecuperabile oppure ci sia una lontanissima ma concreta possibilità di recupero. Ora vi farò un test incrociato al buio, vi farò una intervista doppia e vi farò le stesse domande. Ma voglio delle risposte dirette”.

La prima domanda viene fatta alla Marini: “Qual è la cosa che non sopporti di Antonella?” e Valeria risponde: “Che aggredisce tutte le persone, soprattutto le donne, senza motivo”. Mentre la Elia dichiara: “Che ha l’intelligenza di una gallina”. Le domande vanno avanti per un paio di minuti, ma la situazione tra le due rivali invece di migliorare continua a peggiorare. Per questo motivo nel finale Alfonso Signorini si arrende: “Siete proprio due mondi diversi”.

Ma da oggi in poi la strada per Antonella Elia potrebbe essere in discesa. Infatti Valeria Marini ha perso il televoto contro Licia Nunez, Teresanna Pugliese e Sossio Aruta, con quest’ultimo che guadagna l’accesso alla finale.