Grande Fratello Vip, Signorini afferma: "Antonella non è la mia protetta"

A pochissime puntate dalla tanto attesa finalissima del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini si è lasciato andare a delle dichiarazioni su alcuni concorrenti della casa. In particolare le sue attenzioni si sono riversate su due personaggi di spicco: Antonella Elia e Valeria Marini. Senza dubbio il rapporto instaurato con l’Elia è bellissimo ma Alfonso ha preferito mettere i ‘puntini sulle i’ al fine di rendere più chiara la sua posizione da conduttore.

Per difendersi dalle accuse dell’esterno, Signorini ha così chiarito la sua posizione: “Antonella Elia non è la mia cocca perché nel mio ruolo non posso avere protetti. È un personaggio sicuramente da prendere con le pinze perché è una caratteriale e non si sa mai nel suo caso quanto ci faccia e quanto ci sia”. Dopo aver chiarito definitivamente questo suo pensiero sulla concorrente, ha voluto dire delle parole sulla showgirl del Bagaglino, Valeria Marini definendola ‘poco schietta’ e troppo interna al suo personaggio.

Le due nemiche della casa del Grande Fratello Vip si sono salutate per l’ultima volta la scorsa settimana. Infatti, la Marini ha dovuto abbandonare definitivamente il gioco dopo essere stata sconfitta al televoto da Sossio Aruta, Teresanna Pugliese e Licia Nunez. Proprio quest’ultima è finita nuovamente nel vortice delle nomination e mercoledì scopriremo chi tra lei, Fernanda Lessa e Antonella Elia dovrà lasciare definitivamente il gioco.

Un abbandono molto triste

Al Grande Fratello Vip non potrà partecipare alla finalissima del mercoledì 8 aprile Adriana Volpe. La conduttrice, infatti, ha dovuto abbandonare definitivamente il programma qualche giorno fa in seguito ad una brutta notizia familiare. Purtroppo, suo suocere, non ce l’ha fatta ed è morto in seguito al contagio da Covid-19.

Il ritiro della Volpe ha lasciato tanta tristezza nella casa, soprattutto in Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Patrick Ray Pugliese con i quali Adriana aveva instaurato un rapporto bellissimo. Sicuramente, nella prossima puntata del GF Vip, si continuerà a parlare della sua uscita improvvisa.