GF Vip, Sara Soldati disperata: "Mia nonna ha un tumore"

Al Grande Fratello Vip 4 c’è tempo per le confidenze e per parlare degli affetti fuori dalla casa di Cinecittà. In particolare, l’influencer Sara Soldati, ha rivelato a Paolo Ciavarro un particolare su una sua parente: “Prima che entrassi qui mia nonna aveva sconfitto un tumore, poi gliene è venuto un altro e non so come sta andando”. Ovviamente, il figlio di Massimo e di Eleonora Giorgi, l’ha rassicurata soprattutto facendole notare che qualora ci fossero stati risvolti negativi, l’avrebbero avvisata tempestivamente.

Sara sta dando prova di essere una ragazza a modo, posata e matura nonostante la sua giovane età. Ricordiamo che è entrata in corso d’opera con Teresanna Pugliese e Asia Valente. Quest’ultima è stata eliminata al televoto qualche settimana fa. In particolare, Sara e Teresanna riscuotono particolare simpatia in casa e fuori in quanto si son mostrate sin dal primo giorno genuine e sincere.

La Soldati, in questa sua esperienza al Grande Fratello Vip 4, ha trovato una grande amica ovvero Paola Di Benedetto. L’ex madre natura, proprio nella scorsa puntata, ha dato prova del bel rapporto che le lega salvandola in una catena di salvataggio ad effetto domino. Insomma, nonostante manchino poche puntate alla finalissima, Sara potrà essere felice e soddisfatta di questo suo primo importante percorso televisivo.

Tre donzelle al televoto

Mercoledì prossimo assisteremo ad una nuova puntata del Grande Fratello Vip e scopriremo chi dovrà lasciare la casa tra Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez. Quest’ultima, ha visto uscire nella scorsa puntata, una delle poche amiche che la supportavano all’interno della casa. Stiamo parlando di Valeria Marini che ha lasciato il gioco in seguito al televoto flash.

Dal medesimo televoto è stato proclamato anche il primo finalista di questa edizione ovvero Sossio Aruta. Il calciatore noto per la sua avventura a Uomini e Donne è stato premiato dal pubblico nonostante sia entrato da pochissime settimane.