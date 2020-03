GF Vip, Valeria Marini in lacrime: "Non la sentivo da settembre"

Ci sono stati momenti di commozione nel corso della più recente puntata del “Grande Fratello Vip“, dove Valeria Marini ha fatto delle rivelazioni inaspettate riguardo al rapporto con la madre.

La showgirl ha sempre avuto un legame speciale con la mamma Gianna, ma ha svelato che nei mesi prima di prendere parte alla trasmissione condotta da Alfonso Signorini, tra loro due c’è stata una lite. La showgirl ha spiegato che per molti mesi non ha parlato con la madre ed è scoppiata in lacrime quando ha annunciato di essere stata messa in contatto con la madre che l’ha cercata nella casa.

Valeria e la madre si sono distinte per il loro carattere forte, se si considera che i milioni di telespettatori hanno avuto la possibilità di conoscere la personalità di Gianna Orrù, poiché ha preso parte ad una delle edizioni del famoso reality show“L’isola dei famosi“. I loro rapporti erano divenuti assenti da quasi un anno, come confermano le parole della concorrente del “Grande Fratello Vip”, che ha affermato: “Non la sentivo da settembre”.

Il distacco dalla madre ha provocato una forte depressione in Valeria Marini, come lei stessa ha ribadito nel corso di un’intervista alla trasmissione “Verissimo“, da Silvia Toffanin. In quella chiacchierata del mese di febbraio la Marini aveva spiegato il motivo di questa lite, dovuto a un momento di difficoltà personale della madre.

Alfonso Signorini, dal canto suo, si è impegnato nel tentativo di far riconciliare le due donne, anche per far stare più serena la Marini per via del Coronavirus. Il direttore del settimanale “Chi“ ha trovato il modo giusto per far chiarire una volta per tutte madre e figlia, visto che è passato troppo tempo dal loro allontanamento.