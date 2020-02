Verissimo, Valeria Marini rivela il dramma della depressione e confessa: "Io e mia madre Gianna, non ci parliamo più"

Valeria Marini è una delle showgirl più amate e apprezzate della televisione italiana. La sua carriera, così come la sua vita privata, sono ricche di esperienze forti e intense. In televisione ha fatto parte di tanti programmi, ora come guest star, ora come presenza costante e di recente è entrata nella casa del “Grande Fratello Vip” per avere un confronto con Rita Rusic.

Sul piano sentimentale, Valeria è stata legata per diversi anni al produttore Vittorio Cecchi Gori, ha vissuto una storia importante con Patrick Baldassarri, terminata a “Temptation Island Vip” e oggi appare felice e serena accanto a Gianluigi Martino, molto più giovane di lei. Valeria è stata ospite di Silvia Toffanin, durante la puntata di “Verissimo” andata in onda l’8 febbraio e lì si è raccontata a cuore aperto, rivelando i drammi che in questo periodo l’hanno colpita.

Un’emozionatissima e provata Valeria Marini ha raccontato di aver vissuto pochissimo tempo fa il dramma della depressione, e ha rivelato di non parlare più con sua madre, Gianna Orrù, con la quale ha sempre avuto un bellissimo rapporto, difatti le due sono spesso apparse in televisione affiatate e in sintonia.

La Marini ha raccontato: “E’ stato un anno difficile, mi sono chiusa in me stessa e sono stata male. Ho vissuto una depressione tremenda e per motivi familiari, mia madre che è la persona più importante, per tutta una serie di difficoltà non mi parla più. Ero disperata, passavo le notti a piangere“. La voce provata e la sofferenza per il difficile rapporto che vive oggi con sua madre, ha manifestato una Valeria Marini inedita.

La Toffanin le ha chiesto da quanto tempo non sentisse la sua mamma e la Marini ha rivelato che sono ormai diversi mesi che non ha contatti con lei. Nonostante le incomprensioni, la showgirl ha parlato della mamma come del suo punto di riferimento e ha ricordato il legame profondo che le ha sempre unite. Le ha poi lanciato un appello, ricordandole che lei c’è sempre e che vorrebbe che tornasse ad essere felice e serena.

La Marini ha preferito non spiegare il motivo che le ha portate a questo punto, ribadendo più volte di non voler scendere nei dettagli. Si è però tradita un momento e ha raccontato di essere, in passato, stata truffata e non per questo ha perso il sorriso. La Toffanin ha allora colto la palla al balzo e le ha chiesto se dietro i problemi di sua madre ci sia una truffa e la Marini ha ancora una volta espresso la volontà di non volerne parlare. Ha poi aggiunto di non essere riuscita a parlare con sua madre nemmeno a Natale, nonostante si andata a bussare alla sua porta.