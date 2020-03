GF Vip, Zequila sbotta in casa: "Antonella è come i cani randagi"

Al Grande Fratello Vip 4 non mancano le polemiche e, in questo caso, nell’occhio del ciclone vi è finito l’attore napoletano Antonio Zequila. Quest’ultimo non ha mai nascosto la sua antipatia nei confronti della showgirl Antonella Elia. La donna, famosa per non utilizzare mezze misure nelle varie discussioni in casa, è stata etichettata come ‘un cane randagio’.

In particolare, Antonio Zequila, parlando con altri coinquilini all’interno della casa ha esordito così: “Lei fa come i cani randagi, se gli dai una botta in testa, il cane sta fermo.” E Fernanda, ascoltando le parole del compagno di avventura, ha così risposto: “In Brasile se arriva un gruppo di cani randagi, tu ti pieghi, fai finta di prendere un sasso e così pouf”. Insomma, il focus dei loro argomenti era incentrato soprattutto sul paragonare l’Elia ad un cane sotto bastonatura.

Le parole di Antonio Zequila hanno fatto il giro del web scatenando l’ira dei fan e anche quella degli animalisti che non hanno preso di buon grado le sue dichiarazioni. In particolari, in molti avrebbero richiesto alla produzione del reality show di prendere seri provvedimenti perché tali affermazioni inneggerebbero alla violenza sugli animali e ciò è deplorevole soprattutto se a dirlo sia un noto personaggio televisivo.

Tempi di confidenze

Se fuori dalla casa del Grande Fratello Vip è scoppiata la polemica circa le dichiarazioni offensive di Antonio Zequila rivolgendosi ad Antonella Elia, all’interno delle quattro mura di Cinecittà è ancora tempo di confidenze tra i concorrenti. In particolare, Paolo Ciavarro ha confidato all’ex madre natura di Ciao Darwin di aver convissuto quattro anni con una ragazza e che, ad oggi, prova ancora un sentimento di affetto per lei.

Dietro tali dichiarazioni Paola ha apprezzato la sincerità e il buon cuore del compagno di avventura. Ricordiamo che, il cuore di Paolo, ormai, è felicemente impegnato in quanto nella casa di Cinecittà è nata la storia d’amore con Clizia Incorvaia.