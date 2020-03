Grande Fratello Vip, anticipazioni: Adriana Volpe torna nella Casa e verrà deciso il nome del secondo finalista

Questa quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, si sta avvicinando alla fine. Infatti, come svelato anche ai concorrenti nella Casa in queste ore, la puntata finale è stata anticipata alla data dell’8 aprile a causa dell’emergenza Coronavirus che ha costretto Mediaset a rivedere il suo palinsesto.

Nonostante gli ultimi problemi organizzativi, le novità non sembrano mancare per la puntata di questa sera. Prima di tutto Alfonso Signorini insieme a Pupo, come riportano le ultime indiscrezioni di “Tv Blog”, condurrà dagli studi di “Quarto Grado” a causa dello slittamento di “Fuori dal coro”.

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip

La novità che però sta più incuriosendo il pubblico da casa è il rientro di Adriana Volpe. L’ex conduttrice di “I fatti vostri”, costretta a lasciare il reality show a causa della scomparsa del suocero Ernesto Parli, ha deciso di mandare un filmato ai suoi vecchi compagni di viaggio. Al momento resta un mistero il contenuto del messaggio che verrà rilasciato dall’ex gieffina.

Intanto, in questa puntata sarà di scena anche una doppia eliminazione. Il primo nome verrà deciso dal televoto positivo tra Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez. Come riportato dal forum non ufficiale del “Grande Fratello” l’ex valletta di Raimondo Vianello sarebbe nettamente salva, mentre le altre due gieffine sono distanziate da pochissimi voti. Per il momento invece non si conosce la modalità con cui verrà decretato l’altro eliminato, ma a quanto pare tutti sembrano essere a rischio, tranne il finalista Sossio Aruta.

In questa puntata verrà fuori anche il nome del secondo finalista. L’unica cosa certa è che difficilmente mancheranno i colpi di scena durante l’appuntamento di questa sera, grazie soprattutto agli ultimi litigi di Antonella Elia, che sembra essere una delle favorite per la vittoria.