GF Vip, Adriana Volpe pubblica un toccante video-messaggio dedicato agli ex coinquilini

Adriana Volpe torna sui social con un nuovo post, un video-messaggio molto toccante, che ripercorre le tappe più belle e significative del suo percorso al “Grande Fratello Vip 4“, interrotto prematuramente, a causa del grave lutto che ha colpito la famiglia della conduttrice Rai. Il marito di Adriana Volpe, Roberto Parli, ha subito la perdita del papà Ernesto, morto in seguito al contagio del Coronavirus.

A distanza di giorni dalla grave perdita, la Volpe è tornata a ricordare la sua esperienza nella casa di Cinecittà, dove ha lasciato una parte di sé. Nel suo videomessaggio indirizzato ai ragazzi del “Grande Fratello Vip 4”, si vede il toccante momento dell’addio di Adriana e dei saluti agli altri concorrenti, tra abbracci e commozione, mentre la gieffina incitava i suoi coinquilini ad essere forti.

Adriana Volpe ringrazia i concorrenti del GF con un video

Nel suo video Adriana non ha dimenticato proprio nessuno, dall’abbraccio con Patrick, ai momenti di chiacchiere e confidenze sul divano con Paola Di Benedetto e Fernanda Lessa, ed ancora le lezioni di fitness di Licia Nunez, l’abbraccio riappacificatore con Antonella Elia, Paolo Ciavarro, Sossio Aruta e Valeria Marini.

Adriana non tralascia di mettere nel suo videomessaggio anche Andrea Denver, con cui ha instaurato un legame speciale, tanto da aver dato adito ad un insistente chiacchiericcio delle malelingue del gossip. Le immagini scorrono con in sottofondo le note di una delle più belle canzoni di Arisa, “La notte”, dove si parla del dolore che arriva all’improvviso e cresce sempre più come una corsa che non riesce ad arrestarsi.

Un dolore che aumenta con la solitudine che porta dietro la notte, che ci fa stare nudi e ancor più inermi davanti ai nostri pensieri, paure, fragilità. “La testa va in giro in cerca dei suoi perché” dice la canzone, ed è certo che in questo momento Adriana si farà tante domande che non hanno risposta.

In questo momento non ci sono né vincitori né vinti, perché da questa battaglia che ormai siamo stati chiamati a combattere contro il Coronavirus si esce sconfitti a metà. Adriana ha poi commentato il video con queste parole: “La vita può allontanarci, L’amore continuerà” e ancora: “Grazie ai ragazzi ancora nella casa del GF VIP 4 per aver condiviso con me un momento difficile. Adri“.

Neanche qualche giorno fa la Volpe aveva pubblicato un altro post di ringraziamento ai tanti fan che avevano attestato parole di conforto e sostegno per il lutto della sua famiglia. Nonostante Adriana Volpe sia uscita dalla Casa di Cinecittà, la gieffina continua ad essere protagonista del “Grande Fratello Vip“, dimostrando quanto il suo percorso di gioco abbia lasciato un segno indelebile.

Tra i concorrenti che più di tutti hanno patito l’uscita anticipata di Adriana, c’è sicuramente Andrea Denver. Tra Adriana e Andrea si era infatti instaurato un feeling speciale; una storia definita da molti impossibile, ma che è diventata una bella amicizia. Domenica sera Andrea ha sorpreso tutti, tirando fuori dai pantaloni la foto scattata con la Volpe per il calendario del Grande Fratello, commentando: “Bellissima, bellissima donna. Spero stia bene e che ci stia guardando“.