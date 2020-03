GF Vip 4: lite furiosa tra Fernanda Lessa e Antonella Elia

La showgirl Antonella Elia e la speaker radiofonica Fernanda Lessa sono due delle attuali concorrenti della quarta edizione del reality show in onda su Canale 5 “Grande Fratello Vip” condotto dal giornalista televisivo Alfonso Singorini. Programma televisivo che sta proseguendo nonostante l’emergenza sanitaria che sta coinvolgendo il nostro Paese.

Da sempre i rapporti tra le due concorrenti non si sono dimostrati idilliaci, tanto da essersi lasciate spesso andare a scontri ed accuse reciproche. Al termine di una discussione avvenuta ieri sera Fernanda e Antonella sono però arrivate alle mani. La causa è individuabile in un pacco di biscotti che Fernanda avrebbe “rubato” da un armadio in cui erano stati nascosti proprio dalla showgirl, in quanto senza glutine.

Antonella ha dunque rincorso la bella brasiliana per farseli ridare, urlandole le seguenti parole: “Tre pacchi di biscotti! Tre pacchi di biscotti! Adesso me li ridai gentilmente”. Fernanda non ha però voluto sentire ragioni e se n’è andata senza restituire i biscotti ad Antonella. Quest’ultima ha dunque cercato di placcarla, ma Fernanda si è divincolata con uno spintone.

I compagni di avventura, tra cui Licia Nunez, Andrea Denver, Antonio Zequila e Sossio Aruta, hanno cercato di calmare le due donne e Antonio Zequila ha spintonato Antonella per poterla separare da Fernanda, tenuta ferma da Licia. A causa di quanto successo gli animi si sono notevolmente scaldati e vi è stato uno scontro anche tra Sossio Aruta ed Antonio Zequila

Zequila è stato accusato dal compagno di Ursula Bennardo di aver avuto un comportamento diverso con le due donne e di aver messo le mani addosso ad Antonella per separarla da Fernanda. Antonio Zequila ha infine confidato ad Aristide Malnati e Patrick Pugliese di essere molto arrabbiato per le accuse ricevute da Sossio, queste le sue parole: “Mi ha minacciato e proprio aggredito verbalmente. Ma questo è pazzo. Io ho visto Antonella che dava addosso a Fernanda e le ho divise”.