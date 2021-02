GF Vip, Alda D’Eusanio: frasi di pessimo gusto dopo la morte del fratello di Dayane

Alda D’Eusanio è da poco entrata nella casa del “Grande Fratello Vip” e già le sue frasi fanno molta polemica soprattutto sui social. Inizialmente fu accusata di aver pronunciato parole razziste ed ha rischiato la squalifica che, grazie al televoto, non è avvenuta. Ora i social sono indignati dopo che la donna ha pronunciato una brutta frase rivolta a Dayane Mello, la quale aveva appena appreso la morte del fratello.

La produzione, infatti, ha appena comunicato a Dayane la morte del fratello minore di soli 27 anni. Il giovane Lucas Mello è morto in un incidente stradale ed è stato Juliano, l’altro fratello della modella, a darle la brutta notizia. Dayane ha deciso di rimanere nella casa ed ha affermato: “Non riuscivo a stare da sola in un container. In Brasile non posso andare, perché dovrei fare la quarantena. Preferisco stare qui con voi”.

I concorrenti del reality hanno provato a darle molto affetto e le sono stati vicini. Tommaso le ha preparato le lasagne, il piatto preferito della giovane, per provare a tirarla su di morale. Sui social c’è stata molta apprensione, ma una frase di Alda D’Eusanio ha fatto scalpore.

Dayane era appena rientrata nella casa quando Alda le ha chiesto: “Ma è quello bello?“, domanda riferita al fratello defunto. Poco dopo ha chiesto ad alcuni concorrenti della casa: “Chissà cosa decideranno qua fuori, come pensano di gestire la cosa. Sono soldi per loro ragazzi”, la frase era rivolta alla produzione. In questo caso Maria Teresa Ruta ha risposto: “Non è un problema nostro”, per far concludere un discorso poco piacevole.

I social non hanno apprezzato queste frasi ed alcuni hanno chiesto la chiusura del microfono della concorrente. In un secondo momento ha anche affermato: “La razza brasiliana è proprio bella, hanno un sedere”, ciò è stato detto durante una conversazione con Dayane. I social hanno accusato nuovamente la donna per aver pronunciato una frase ritenuta razzista.