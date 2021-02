Morto Lucas Mello, il fratello di Dayane: l’annuncio sulla pagina della modella

Cosa ne pensa l’autore

Rossella Martielli - Notizie come queste non hanno bisogno di commenti. Facciamo anche noi le nostre più sentite condoglianze a Dayane Mello, che come accennato potrebbe anche decidere di lasciare la Casa di Cinecittà. Qualora lo facesse, non v'è dubbio che resterebbe comunque una delle vincitrici morali di questa lunga e tormentata edizione del Grande Fratello Vip.