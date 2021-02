GF Vip, Dayane distrutta per la morte del fratello: la decisione sulla sua permanenza nel reality

Poche ore fa sul web è stata diffusa la notizia della morte del fratello di Dayane Mello. Lucas, questo il nome del ragazzo di soli 26 anni, sembra aver perso la vita a seguito di un brutto incidente stradale avvenuto a Lontras, a Santa Caterina, in Brasile, anche se la notizia non è ancora stata confermata da fonti ufficiali.

La produzione del programma ha deciso di informare Dayane della tragica notizia, lontano dalle telecamere, in maniera riservata. Dayane, distrutta dal dolore, ha deciso poi di rientrare nella casa del “Grande Fratello Vip” per condividere questo terribile momento con i suoi compagni di viaggio che si sono stretti intorno a lei.

La Mello, tra le lacrime, ha raccontato agli altri concorrenti il dramma che stava vivendo e ha rivelato la sua intenzione di continuare il percorso nel reality show in quanto al momento non avrebbe potuto raggiungere la sua famiglia in Brasile a causa delle restrizioni per l’emergenza Coronavirus.

GF VIP, Dayane Mello decide di rimanere nella Casa

Ha quindi preso la decisione di rimanere nella Casa, attorniata dall’affetto dei suoi coinquilini che hanno condiviso pienamente questa sua scelta: “Per il momento ho deciso di venire, fuori dovevo stare in container, non potevo abbracciare nessuno e non mi sembrava il caso”.

Dayane ha raccontato che Lucas era nato dalla relazione che il padre ha avuto con la sua seconda moglie: “Aveva 26 anni, ne avrebbe fatti 27 il 9 marzo” e il suo pensiero è andato proprio al suo papà e a quanto possa soffrire in questo terribile momento.

Tutti i suoi compagni di avventura si sono stretti a lei cercando di farle sentire la loro vicinanza e Alda D’Eusanio ha confortato la ragazza dicendole che restare con loro nella Casa le avrebbe fatto senz’altro bene: “Almeno qui puoi piangere con noi. Fai bene, resta”. Alla fine la Mello, molto provata, ha lasciato la camera abbracciata a Samantha De Grenet.