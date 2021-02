GF Vip, Alda D’Eusanio commenta il tatuaggio di un concorrente: interviene la regia

Alda D’Eusanio, da poco entrata nella casa del “Grande fratello Vip“, continua a far parlare di sè a causa di frasi poco gradite dal pubblico. Prima è stata accusata di razzismo a causa di alcune sue affermazioni, poi è stata criticata per aver avuto un comportamento discutibile con Dayane Mello la quale sta affrontando un lutto. Adesso Alda D’Eusanio è stata chiamata in confessionale dopo aver commentato il tatuaggio di un concorrente del reality, Tommaso Zorzi.

I partecipanti nella casa più spiata d’Italia, per far distrarre Dayane, in evidente stato di angoscia, hanno inizato a scherzare sulle frasi che alcuni si sarebbero tatuati sul corpo. Il primo a parlare di frasi tatuate è stato Pierpaolo Pretelli, il quale ha affermato di avere un tatuaggio che tradotto significherebbe “Non ho mai perso“.

A questo punto Tommaso Zorzi avrebbe commentato: “Ma lo puoi scrivere a novant’anni non a venti”. Arriva però proprio il turno dell’influencer Zorzi, il quale avrebbe affermato: “Io ho tatuato sul ca**o fun is fun, cioè il divertimento è diventente”. Dopo questa frase, Alda D’Eusanio non è riuscita a trattere lo stupore e ciò le ha procurato la censura dei microfoni ed una chiamata in confessionale.

La donna ha chiesto se l’affermazione dell’uomo fosse vera e lui ha confermato. Alda D’Eusanio avrebbe continuato dicendo “Beh che frase del ca**o“. La regia avrebbe quindi spento i microfoni, cambiato inquadratura e chiamato la D’Eusanio in confessionale.

Stefania Orlando ha confermato l’episodio dicendo: “Ti richiamano talmente tante volte al giorno che ormai vanno un po’ a caso, sparano nel mucchio”. Alda D’Eusanio continua a far parlare di se ed i social non apprezzano molti comportamenti che sta avendo all’interno del reality. Nel frattempo i concorrenti ipotizzano un’uscita dal programma per lunedì, in segno di rispetto verso il dolore della loro compagna Dayane. Non rimane che aspettare.