GF Vip, i concorrenti vogliono abbandonare la casa dopo la scomparsa del fratello di Dayane Mello

Stamattina Dayane Mello è stata avvisata dagli autori del “Grande Fratello Vip” della scomparsa del fratello Lucas Inácio Correa. Secondo le informazioni fornite dalla Polizia Stradale Federale l’incidente è avvenuto intorno alle 22:45, quando l’auto su cui si trovava avrebbe occupato la corsia opposta schiantandosi frontalmente con un camion.

Dayane, scossa da questa notizia, ha lasciato temporaneamente la casa del “Grande Fratello Vip” per poi rientrare e raccontare tutta la verità agli altri compagni di viaggio, decidendo quindi di rimanere nella casa. Sui social in molti hanno criticato aspramente il suo atteggiamento, ritenendo più opportuno l’idea di lasciare del tutto la trasmissione per condividere il lutto con i suoi familiari e amici.

Il morale dei ragazzi negli studi di Cinecittà a causa dei numerosi rinvii della finale era già molto basso, ma la notizia di Dayane Mello sembra aver distrutto anche le ultime gocce di entusiasmo. Infatti, come si può vedere nei vari video pubblicati su Twitter, quasi tutti i vipponi stanno pensando di abbandonare il “Grande Fratello Vip”, facendo così vincere Dayane Mello.

Riprendendo alcuni commenti dei concorrenti, Stefania Orlando come riportato da “Biccy” dichiara: “Io non riesco a giocare in questo modo, siamo tutti uniti e il dolore ci colpisce indirettamente, vogliamo molto bene a Dayane e non possiamo andare avanti dopo questa cosa. […] ci vorranno anni per metabolizzare una tragedia di questa portata”. Samantha De Grenet invece invita gli altri ad arrivare fino all’8 febbraio, in cui farebbero una bella finale tutti insieme per poi abbandonare in massa.

Gli autori sicuramente nelle prossime ore avranno un confronto con tutti i concorrenti nella casa, ma al momento sembra davvero difficile da ipotizzare che riescano a far cambiare loro idea. Sicuramente, se prendessero una decisione così forte nei confronti di Alfonso Signorini e del “GF Vip”, avrebbero l’appoggio del pubblico.