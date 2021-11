La piattaforma di video sharing YouTube di Alphabet (un tempo nota come Google) continua a evolversi come confermato da un piccolo restyling conferito al suo client per Android in merito alla modalità a schermo intero: nel contempo, la medesima piattaforma ha annunciato un test in merito ai video corti Shorts, e lasciato intravvedere il nuovo widget per Android dello spin-off YouTube Music.

Nel corso dell’evento dedicato alla presentazione degli smartphone Pixel 6, Google ha mostrato su Twitter alcuni widget in stile Material You di Android 12: alcuni di questi sono stati già implementati, come nel caso di Keep, Clock e Weather mentre altri sono stati avvistati dal portale 9to5google che, sebbene non sia stato in grado di azzardare un’ipotesi sul suo rilascio più ampio per tutti, è stato comunque in grado di mettere le mani su quello per YouTube Music.

Quest’ultimo, simile a quello già in auge presso iOS, presenterà agli utenti Android una griglia 4×2 e, pur senza aggiungere ulteriori elementi, potrà essere espanso, seppur solo in orizzontale: la sua sezione alta comprenderà la canzone in riproduzione con tanto di pulsante per il like e di quello per l’avvio o la messa in pausa del brano, con una vistosa assenza per gli altri comandi di controllo multimediale che sarebbero stati opportuni. Poco sotto, invece, risulta collocata una sequenza di brani che si è ascoltato di recente, quindi messi a disposizione direttamente nella schermata Home.

Come noto, col successo di Tik Tok sempre crescente, un po’ tutte le piattaforme multimediali si sono sbizzarrite nel creare video corti creativi similari, basti pensare a Spotlight di Snapchat, ai Reels di Instagram e, appunto, agli Shorts di YouTube. La piattaforma della grande Y crede molto in questo formato (anche numeri alla mano) e, per sprintarlo ancor di più, ha annunciato un test – per ora riservato “a una piccola percentuale di spettatori che utilizzano dispositivi mobili” – secondo il quale, nel caso si chiuda l’app di YouTube mentre si guarda uno Short, nel riaprirla si verrà portati direttamente al player di questo formato, in modo da poter scrollare infinitamente, a schermo intero, come su TikTok, altri video Shorts. Diversamente, nel caso si chiuda l’app guardando altri tipo di video, nel riaprirla non si verrà portati sugli Shorts.

Infine, una piccola modifica all’interfaccia della modalità visualizzazione a schermo intero di YouTube per Android che in quel di Settembre aveva anche ricevuto l’inclusione dei commenti: secondo quanto testimoniato dagli utenti abilitati alla novità, a quanto pare non legata a una particolare versione di YouTube, nella nuova interfaccia si noterebbe il titolo del video scritto nel nuovo carattere YouTube Sans (al posto di Roboto), col video ridotto a sinistra per dare evidenza alla descrizione dello stesso, assieme al badge del Canale ed alle metriche di visualizzazione.