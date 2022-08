YouTube: tante novità per i Creators, test zoom parti specifiche dei video

Ascolta questo articolo

Nel mentre le riunioni di Meet (destinata a fondersi con Duo) sbarcano su YouTube, quest’ultima ha annunciato un piccolo test per adattare il formato dei video agli schermi dei telefoni e, in più, rendicontato una serie di migliorie in rilascio per i creators.

La prima grande tornata di novità relative a YouTube coinvolge i creators, come confermato dall’annuncio ufficiale avvenuto sulla piattaforma, tramite un video messaggio dell’account Creator Inside. Nello specifico, visto che un miliardo e mezzo di persone al mese guarda i video corti su YouTube, quest’ultima ha deciso di semplificarne (entro fine settimana, su Studio Desktop) la creazione nello Studio Editor. Qui, in particolare, la nuova sezione “New cut” permetterà facilmente di creare un nuovo ritaglio di clip, dandogli un nome e indicando con precisione il punto di “taglio” e quello di “chiusura” (ora evidenziati con colori alternati).

Da tempo, i Canali con più di 500 iscritti hanno i post quale strumento per coinvolgere le proprie community. Ordunque, nel mentre prosegue il test in favore dei Channel manager che permette loro di creare post che spariscono dopo 24 o 72 ore, sono state introdotte u Studio Analytics più metriche in merito ai Community post, ad esempio per capire quanti iscritti si siano ottenuti con gli aggiornamenti non video. Sempre su YouTube Analytics, arrivano più info sui remix video, con l’indicazione delle visualizzazioni sui primi 50 remix web e i primi 15 remix lato mobile.

Non manca, infine, l’arrivo di una nuova pagina legata ai dettagli sul copyright, nella quale viene offerto un resumè delle azioni e delle rivendicazioni che possono impattare sui propri video.

La seconda novità di questo breve recap afferente alla piattaforma di YouTube consta in un test cui gli utenti di YouTube Premium potranno partecipare sino al 1° Settembre: nel dettaglio, rispetto al pinch to zoom per adattare un intero video ai vari formati del display (es. 18:9, 19.5:9, 20:9) dello smartphone, col test in questione si potrà toccare col dito un’area specifica per ingrandirla e guardarla meglio, potendo anche scorrere lungo “il feed video usando il dito“.