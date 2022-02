YouTube: novità per i live, le Clips e la compressione dei video

La celebre piattaforma multimediale di YouTube, fiore all’occhiello di Google (4° col nome di Alphabet nella classifica aggiornata delle aziende col più alto valore di mercato, secondo Bloomberg), ha annunciato nelle scorse ore importanti novità per i live, per la funzione delle Clips, e per la compressione dei video.

Uno dei trend più imitati nelle piattaforme multimediali è stato all’inizio quello delle Storie, che da Snapchat si sono diffuse un po’ ovunque, passando anche per Instagram. In seguito, è toccato ai video corti creativi e divertenti di TikTok, sempre finiti su Instagram ma poi arrivati anche su Facebook e su YouTube, attraverso i video Shorts, osservabili in un feed consultabile mediante il canonico scorrimento verticale

Il nuovo filone ispirativo sembra ora riguardare l’interfaccia utente ad anello, quale espediente per segnalare i live. Ad oggi, Instagram, sopra il feed, circonda con un anello colorato i profili di coloro che sono in live streaming. TikTok colloca un anello pulsante sui profili dei canali, quando nel feed si passa oltre un loro video. L’evidente funzionalità di questo escamotage non ha lasciato indifferente nemmeno YouTube, secondo quanto ufficializzato dal suo responsabile di prodotto (chief product officer) Neal Mohan, che ne ha dato notizia formalmente attraverso un cinguettio postato su Twitter.

Secondo quanto riferito, per aiutare gli utenti nel trovare contenuti in diretta nel mentre navigano su YouTube, è stata avviata la distribuzione di una novità, lato mobile, cioè sulle app di YouTube, che circonda i profili dei Canali che siano in live di un anello con accanto la parola “Live“: la natura della novità in questione non è puramente grafica visto che, viene precisato, toccando su quest’anello si viene portati direttamente a guardare la live inerente.

Sempre Mohan ha rivelato, in un’altra occasione, che la funzione Clips, che permette di creare clip di 5-60 secondi per evidenziare i momenti salienti di un video, attraverso un frammento dello stesso condivisibile mediante un link dedicato, è stato messa a disposizione di più creators, con l’accesso alla stessa che sta iniziando a essere fornito anche a quelli con più di 1.000 iscritti al proprio Canale. La piattaforma, in ogni caso, ha chiesto, tramite il proprio Team, di fornire feedback e suggerimenti (via support.google.com/youtube/answer/4347644) per migliorare la funzione delle Clips.

Infine, YouTube, secondo Fortune, ha incominciato a usare l’intelligenza artificiale che aveva imparato a giocare a giochi da tavolo come GO per migliorare la compressione dei video, che ora richiede il 4% di dati in meno, senza apparente perdita di qualità.