YouTube Music, Google ha deciso: sarà preinstallato sui nuovi device con Android 10

Nel tentativo di fare ordine tra i suoi servizi, dividendo l’ambito musicale da quello video, nel Giugno 2018 YouTube portò anche in Italia la diarchia YouTube Music/YouTube video e, col passare del tempo, rese sempre più evidente l’intenzione di fare del primo servizio, piuttosto acerbo agli inizi, una sorta di anti-Spotify.

Ottenuto un doveroso equalizzatore audio, sistemicamente presente nelle app di riproduzione musicale ma in origine assente da YouTube Music, una tappa fondamentale in quel percorso è stata toccata a partire dall’Aprile del 2019, con la capacità di YouTube Music, progressivamente rilasciata per sempre più utenti, di riprodurre i file musicali locali.

A quel punto, era chiaro che YouTube Music avrebbe sostituito Play Music di Google, come dimostrato anche dall’Agosto scorso, con lo stop alla facoltà di regalare abbonamenti al secondo servizio, ed il trasferimento di quelli in essere presso YouTube Music.

Ovviamente, perché il passaggio dal vecchio al nuovo servizio sia ultimato, è necessario che quest’ultimo abbia un’ampia base di utenti e, sino ad ora, Google ha coltivato quest’obiettivo con l’invio, all’interno dell’app base, a scaricare lo spin-off musicale. Il passato è d’obbligo perché, abbandonando il principio dell’adozione volontaria, quanto appena comunicato da Big G nel proprio blog ufficiale lascia intendere l’intenzione di spingere, piuttosto coercitivamente, sull’uso della nuova creatura applicativa.

Quest’ultima, infatti, in un vero e proprio guanto di sfida anche da Amazon Music/Music HD, oltre che al noto alterego svedese, sarà preinstallata, al posto di Play Music (che potrà, discrezionalmente, ancora essere prelevata, installata, e usata, ricorrendo al Play Store), su tutti i nuovi smartphone in uscita con Android 10, in modo che gli utenti possano, semplicemente ricorrendo a tale servizio, listato adeguatamente nel drawler del proprio terminale nuovo fiammante, scoprire canzoni meno note, ma anche accedere agli album, alle playlist, alle tracce ed ai remix dei propri beniamini.