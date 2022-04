YouTube: carosello a griglia per Ascolta di nuovo su Music, contatore Like spostato

Dopo le novità comunicate in favore dei creators, e quelle relative all’arrivo dei check pre-pubblicazione anche lato mobile, la piattaforma di streaming di Google, YouTube, ha introdotto una piccola miglioria anche su YouTube Music, e avviato un test lato mobile per la versione standard.

Di recente, YouTube Music ha introdotto piccole migliorie estetiche, non rivoluzionarie, ma comunque buone per rinverdire il look dell’app, rinnovando il pulsante per i download intelligenti, e introducendo una sezione Esplora che, invero, renderà però superflua e ripetitiva l’omonima scheda. Di maggior peso, però, è senza dubbio la novità appena implementata dallo spin-off in questione, che riguarda il carosello “Ascolta di nuovo” (Listen Again) che raccoglie le playlist, i brani e gli album che si è ascoltato di recente, in modo che sia facile recuperarli senza doverli ricercare nuovamente, non sempre a colpo sicuro.

In precedenza, vi era un carosello con una singola corsia, che mostrava al massimo due o tre elementi per volta, rendendo necessario fare diversi scrolling per trovare quel che si voleva. Ora, invece, la sezione Ascolta di nuovo assume la forma di una griglia, grazie alla quale si possono vedere sei copertine diverse insieme, potendo avere a disposizione, a prim’impatto, molti più elementi, con la probabilità di trovare prima quel che si cercava da riascoltare.

Per avvalersi della novità, nel caso si sia stati abilitati alla stessa (diversamente occorrerà attendere), è sufficiente aggiornare l’app, recandosi nel Play Store di Android, e tippando sulla voce “Aggiorna“.

Un’altra novità a tema YouTube sembra aver riguardato la versione standard della piattaforma, ma solo lato mobile, visto che non se ne sono avute avvisaglie né nella versione per smart TV, né in quella per computer, o in quella per consolle. In particolare, come segnalato su Reddit e Twitter, ad alcuni utenti pare sia sparito il contatore anche dei like. Tuttavia, a una più attenta analisi, si è potuto appurare che non si tratta di una modifica simile a quella che ha definitivamente occultato il contatore dei “Non mi piace”, ma solo di uno spostamento. Rispetto a prima, quando il contatore dei Like si trovava direttamente sotto il video, ora ad alcuni utenti, probabilmente coinvolti in un test, il contatore in questione è stato “nascosto” nella descrizione.