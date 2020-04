YouTube: scheda Esplora su Music, Video Builder per mini clip pubblicitarie

YouTube, popolare piattaforma per il video-sharing di casa Google, continua a elargire novità in favore dello spin-off Music, nel tentativo di trasformarlo in una valida alternativa a Spotify: il tutto mentre, con lo scopo di aiutare le aziende a promuoversi a suon di clip, si appresta a rilasciare un tool per creare semplici e veloci spot pubblicitari.

Dopo aver consentito agli utenti di caricare la propria musica, e aver riorganizzato la Libreria, Google ha deciso di dedicarsi, in YouTube Music, alla scoperta di nuovi orizzonti musicali e, a tale fine, ha disposto la sostituzione della scheda “Hotlist”, utilizzata per informare gli utenti su quelli che erano i più recenti video musicali di tendenza, con la scheda “Esplora”, più adatta a un’app di music streaming.

Nella nuova scheda, ove è presente anche la sezione “Nuovi album e singoli” ed alcune scorciatoie verso generi e mood musicali, in alto si viene accolti da due schede principali, rispettivamente formate da “Nuove uscite” e “Umori e Generi“: nel primo caso l’utente potrà scoprire nuovi brani, album e video musicali popolari, scelti in base alle sue preferenze d’ascolto, mentre nella seconda location ci si potrà informare sui generi o le playlist più indicate per l’attività che si sta svolgendo (es, musica per rilassarsi, allenarsi, etc).

La novità in questione, rappresentata dalla nuova scheda Esplora, risulta attualmente in distribuzione sulle ultime versioni di YouTube Music per Android e iOS ma, prossimamente, se ne prevede lo sbarco anche sulla variante web based.

Con l’attuale emergenza da coronavirus, sono molte le aziende che utilizzano la comunicazione visuale dei video per raggiungere gli utenti. Google, consapevole di ciò, ha deciso di anticipare il rilascio di una novità schedulata per l’estate, rappresentata dal tool “Video Builder” : quest’ultimo, indicato per aiutare le piccole e media imprese nell’autopromuoversi partendo da zero e senza avere grossi mezzi a disposizione, permette di animare contenuti statici (testi, loghi, immagini), corredandoli di musiche prese da un apposito database, in modo da ottenere in modo intuitivo mini clip promozionali da 6 o 15 secondi. Attualmente, Video Builder, gratuito, è in fase beta, ma è già possibile prenotarsi per utilizzarlo, semplicemente lasciando una mail nell’apposito form online (services.google.com/fb/forms/videobuilderbeta/).