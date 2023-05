WhatsApp vara (in beta) l’archivio degli Status. Non per tutti

La nota messaggistica di WhatsApp, dopo aver previsto la condivisione dello schermo durante le videochiamate, in stile Zoom, ha annunciato anche l’arrivo di una funzione dedicata alle aziende.

Secondo alcuni rumors, WhatsApp medita di rivedere ex novo la sua applicazione for Business ma, nel frattempo, ne sta migliorando le funzionalità, come visto come, con la beta Android 2.23.10.4, sia stato introdotto un miglioramento per la scheda delle chiamate. Nelle scorse ore WhatsApp ha distribuito una nuova beta per Android della sua versione for Business dedicata alle aziende, che così è giunta alla release 2.23.11.18.

I leaker di WABetaInfo, puntuali nello scovare le nuove funzionalità di questa piattaforma prima che vengano rilasciate, ha analizzato questa versione e ha notato che la stessa sta concedendo ad alcuni tester la possibilità, arriva, di sfruttare una nuova funzionalità che permetterà alle aziende di risparmiare tempo, migliorandone l’esperienza d’uso. Nello specifico, WhatsApp sta sviluppando la funzione di archiviazione degli Status, le famose Storie mutuate da Snapchat e dalla “cugina” Instagram.

Le schermate condivise mostrano che, quando la funzione sarà disponibile per il proprio account, si verrà avvertiti da un banner del fatto che è disponibile l’archivio degli Status, potendosi anche intervenire sulle relative preferenze (il banner ha un link attivo “Archive Setting”). In pratica, la funzione opererà in tal modo: dopo 24 ore gli Status scadranno e saranno conservati in un archivio, dal quale l’azienda potrà ripescarli per ricondividerli con i clienti, o per farne degli annunci destinati a Facebook o Instagram.

L’archivio degli Status sarà accessibile “direttamente dal menu all’interno della scheda Stato“: gli Status verranno ivi conservati per un lasso di tempo limitato a 30 giorni, anche in modo da non appesantire troppo l’app. Come menzionato, questa funzione è stata concessa ad alcuni beta tester con altre attivazioni che seguiranno nelle prossime settimane.