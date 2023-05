WhatsApp: su Android arriva la condivisione dello schermo durante le video chiamate

L’incessante lavorio di miglioramento della messaggistica WhatsApp è passato attraverso nuovi aggiornamenti beta, con quello per Android che ha portato al rilascio un’importante novità, e quello per iOS che ha fatto registrare un nuovo step di avanzamento per una funzione ancora inedita.

La prima novità di questi week end riguarda Android ed è di duplice tipo. Come noto, WhatsApp da un po’ sta migliorando le chiamate: con la beta 2.23.10.4 per Android abbiamo visto come siano state evidenziate le chiamate perse: con la nuova beta 2.23.11.19 per Android ad alcuni beta tester è arrivata la funzione che permette di condividere il proprio schermo durante le video chiamate. Ciò avviene intervenendo sull’apposita icona, la seconda, collocata nella barra di controllo in basso.

Toccando quest’icona, si procede a registrare e condividere quel che appare a schermo. Naturalmente l’utente dovrà dare volontariamente il suo consenso a condividere quel che ha sullo schermo e tale condivisione potrà essere interrotta in qualsiasi momento. Va anche notato come tale funzione richiede che ambedue le parti abbiano versioni aggiornate di WhatsApp visto che tale funzione non sembra presente sulle precedenti versioni e un destinatario con un’app WhatsApp obsoleta potrebbe non vedere lo schermo condiviso: inoltre, tale funzione potrebbe non funzionare nelle video chiamate di gruppo di grandi dimensioni.

Con la medesima release beta, la 2.23.11.19, arriva anche un ritocco alla barra di navigazione in basso che ha riordinato le icone secondo la seguente sequenza: chat, chiamate, community e stato.

In secundis, ormai da tempo WhatsApp sta lavorando alla funzione dei Canali, che rappresenterà un modo di comunicazione uno a molti per ricevere informazioni da specifiche fonti che si desidera seguire. La beta 2.23.11.70 per iOS ottenuta mediante la build 23.11.0 (478687448) di TestFlight mostra l’avanzamento di questa funzione, con la scheda Aggiornamenti che raggrupperà sia gli aggiornamenti di Stato, sequenziati orizzontalmente, che i Canali, rappresentati da apposite icone. La stessa scheda Aggiornamenti avrà un’icona pensata “per rappresentare meglio gli aggiornamenti di stato e i canali“.