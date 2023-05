WhatsApp: privacy semplificata su iOS, tante novità su Android

La celebre messaggistica istantanea di WhatsApp ha fatto segnare l’arrivo anche per iOS di un’importante novità in quota sicurezza e privacy che di recente aveva già fatto la sua comparsa nell’interazione della piattaforma per Android. Ovviamente, anche al robottino verde è stata data la sua giusta dose di attenzioni.

Capita spesso che WhatsApp testi una novità prima su una piattaforma, per poi passare all’altra, proseguendo con molta gradualità, in modo da valutare i pro e i contro di quanto introdotto, e per valutare il prima e il dopo di un’innovazione. Qualcosa del genere è nuovamente accaduto visto che lo strumento privacy check-up, inizialmente testato su Android in occasione della beta 2.23.9.15 ha ora fatto la sua comparsa pure su iOS. In particolare, ciò è avvenuto col rilascio della beta 2.23.9.73 per iOS distribuita tramite la versione 23.9.0 (471468727) di TestFlight.

Con tale novità in pratica l’utente ha la possibilità di rivedere rapidamente le sue impostazioni per la privacy facendo un check-up alla sua riservatezza in-app. Va notato comunque che tale novità, anche nei casi in cui non sia ancora stata implementata, è un plus, un qualcosa in più visto che gli utenti possono comunque rivedere manualmente, volta per volta, le loro impostazioni sulla privacy.

Nei casi in cui il proprio account sia stato abilitato alla novità del privacy check-up, entrando nelle impostazioni sulla privacy si verrà acconto da una schermata di presentazione, con 4 voci. La prima riguarda chi può contattarci e permette sia di gestire i contatti bloccati che di scegliere chi possa aggiungerci ai gruppi.

La seconda voce riguarda il controllo delle informazioni personali, scegliendo per esempio chi possa leggere le nostre informazioni, guardare la nostra foto profilo, vedere quando siamo online o il nostro ultimo accesso nell’app. Non meno importante è il pulsante per aggiungere più privacy alle proprie chat, magari attivando / settando i messaggi effimeri (a scomparsa). Infine, viene offerta la possibilità di aggiungere un livello superiore di sicurezza e privacy per il proprio account, magari operando il backup crittografato delle proprie chat.

Passando ad Android, si comincia con la beta 2.23.10.4, beneficiata da una novità già apparsa molto tempo fa su iOS. Tale release ha introdotto, sempre in favore di pochi utenti, un piccolo cambiamento estetico funzionale. In pratica, nella lista delle chiamate, quando si perde una chiamata, il nome del contatto, o il suo numero di telefono se non è in rubrica, apparirà colorato di rosso, in modo da aiutare a distinguere al volo le chiamate perse da quelle a cui si è risposto.

Nuova release, nuova miglioria. Ad Android è toccata anche la versione beta 2.23.10.5 grazie alla quale gli amministratori delle Community ora possono menzionare con la chiocciola specifici gruppi nei gruppi di annunci: ciò permette loro di far conoscere particolari gruppi e agevola gli utenti nell’universi a detti gruppi menzionati.

Dopo averne scoperto lo sviluppo nella beta Android 2.23.8.4 per Android, WhatsApp ha rilasciato ad alcuni tester che si avvalgono della nuova beta 2.23.10.6 la nuova interfaccia ottimizzata che pone in basso una barra di navigazione che, come già avviene su iOS, agevola gli utenti nello spostarsi tra le varie sezioni dell’applicazione.