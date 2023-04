WhatsApp si prepara a semplificare l’interfaccia per Android

WhatsApp negli ultimi tempi si sta dedicando allo sviluppo di diverse funzionalità, come le newsletter, più scadenze per i messaggi effimeri, la facoltà di nascondere le chat palesandole solo dopo autenticazione biometrica (es. l’impronta digitale). Nelle scorse ore, grazie a un nuovo aggiornamento, è emerso lo sviluppo in corso per un’altra funzione, che dovrebbe migliorare l’esperienza utente di tutti gli utenti della piattaforma.

Molti utenti di Android hanno sempre lamentato che l’interfaccia della loro versione di WhatsApp è più obsoleta e meno intuitiva di quella in uso su iOS. Ciò può creare anche una certa confusione tra chi ha dispositivi con sistemi operativi differenti e passa da uno all’altro nel corso della giornata. Menlo Park, però, ne è consapevole e sembra avere ascoltato i feedback dei suoi utenti, come dimostrato con la distribuzione della beta 2.23.8.4 per Android.

Tale beta è scaricabile dal Play Store di Android, se iscritti alla pagina dei beta tester o, più semplicemente, dall’archivio online di ApkMirror. Il suo changelog non rivela molto visto che di base questa release non rilascia grosse novità: analizzandone il codice, però, i cacciatori di funzionalità del gruppo WABetaInfo hanno scoperto alcune righe ed estratto screenshot che palesano un rinnovo dell’interfaccia di WhatsApp anche su Android.

Nello specifico, ad oggi, molte delle funzioni sono accessibili dal menu che va a palesarsi toccando l’icona dei tre puntini in alto a destra vicino al pulsante di ricerca (la lente d’ingrandimento). In basso, se ci si trova nella scheda Chat, si trova solo il pulsante, in basso a destra, per la selezione dei contatti con cui chattare. Ogni scheda personalizza il pulsante in questione che, ad esempio, nella scheda Stato permette di digitare uno status o di includere una foto come aggiornamento situazionale.

Col nuovo cambiamento, in alto a destra rimarranno sempre l’icona della macchina fotografica, per l’accesso alla fotocamera e alla galleria, della lente di ricerca e dei tre puntini per le funzioni accessorie, ma alcune principali saranno accessibili a portata di pollici grazie a una barra di navigazione inferiore popolata di pulsanti per selezionare i contatti, lo status, le community e le chiamate vocali. Al momento la funzione in questione, come detto, è ancora in sviluppo e quindi non visibile, certo destinata a esordire in uno dei prossimi aggiornamenti.