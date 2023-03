WhatsApp: primi dettagli sulla creazione delle newsletter

Nelle scorse release, si è appreso come WhatsApp sia ancora lavorando alla modifica dei messaggi e stia predisponendo nuove scadenze per i messaggi effimeri. La celebre messaggistica però non si è fermata qui e sta procedendo anche nello sviluppo di un’altra funzionalità, che ha appena fatto un ulteriore passo in avanti verso l’esordio.

A Febbraio è emerso che WhatsApp aveva in animo di consentire la creazione di chat di broadcast – le newsletter – cui gli utenti potevano iscriversi. Tali chat, che non si appoggiavano ad alcun social, non avrebbero influito sulle comuni chat, che avrebbero continuato a essere crittografate end-to-end. In seguito, con la beta 2.23.5.8 per Android si è scoperto come il punto di ingresso a questa novità sarebbe stato posizionato in una ridisegnata scheda per gli Status.

Ci si è poi chiesto sia se la funzione fosse ancora in sviluppo, sia come la stessa avrebbe funzionato. Nelle scorse ore è apparsa una nuova beta per Android, la release 2.23.7.17, che ha offerto una risposta ad ambedue le curiosità. WhatsApp, nel continuare l’opera di sviluppo delle newsletter private, ha fatto segnare per le medesime un altro passo di avanzamento verso la loro forma finale, predisponendo un abbozzo di funzionamento relativo al come si creano.

A quanto pare, le newsletter avranno una scheda ad hoc, nella quale andrà scritto il nome e una descrizione della newsletter. Al momento sembrano mancare altri campi importanti, “come la possibilità di scegliere un nome utente per la newsletter“. Per il resto, la newsletter creata potrà essere visualizzata nelle schede di stato e vi si accederà o cercando il nome utente in-app, o cliccando su un link d’invito.

Aderire a una newsletter sarà del tutto facoltativo, tant’è che non vi saranno nemmeno suggerimenti in merito su base algoritmica: al momento non è noto quando tale funzione farà il suo esordio.