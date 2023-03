WhatsApp: novità su newsletter e aggiornamenti di stato

Ascolta questo articolo

Negli scorsi giorni si è molto parlato di una funzione di comunicazione uno a molti, in stile newsletter, che avrebbe permesso agli utenti di WhatsApp di decidere chi seguire in modo del tutto anonimo, superando i vincoli del “super gruppo” degli annunci delle Community. Nelle scorse ore è emersa la conferma che questa funzione sia ancora in fase di sviluppo, e che ha compiuto un ulteriore step evolutivo che permette di comprendere meglio come funzionerà.

WhatsApp ha distribuito la beta 2.23.5.8 tramite il Play Store, se iscritti alla pagina (play.google.com/apps/testing/com.whatsapp) dei tester, e mediante l’archivio online di ApkMirror (da tenere presente anche per procurarsi release precedenti, nel caso quella che si installa presenti qualche bug). Dall’analisi del codice di questa release, i feature tracker del gruppo WABetaInfo hanno scoperto un dettaglio su come funzionerà il servizio di newsletter di WhatsApp.

Nello specifico ora la piattaforma sta lavorando alla scheda Stato. Quest’ultima, già esistente e ad oggi destinata a far consultare gli aggiornamenti di Stato, ovvero le Storie di WA, sarà scissa in due sezioni.

La prima sarà newsletter, e permetterà di scoprire le newsletter solo digitando il nome di un utente e vedrà proposte le newsletter senza alcun algoritmo di suggerimento, ma solo su base cronologica, “senza alcuna priorità nascosta“. A tutela della privacy degli utenti saranno adottati vari accorgimenti.

Gli utenti di WhatsApp avranno sempre il controllo su chi seguono, in più nessuno potrà vedere chi seguono, e dulcis in fundo i loro numeri di telefono (uno degli aspetti più critici di questa novità) saranno mascherati / nascosti tal che non sia divulgata la loro identità. Per il resto, la sezione Stato, parimenti, riceverà una piccola rivoluzione, perché gli update status, un po’ come per le Storie di Instagram, saranno visualizzati secondo un layout orizzontale.

Al momento la funzione in oggetto non è stata ancora rilasciata e non sono noti i tempi tecnici secondo cui ciò potrà avvenire: non resta, quindi, che tenere sempre installata l’ultima release, stabile o beta, di WhatsApp.