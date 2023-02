WhatsApp prepara le Newsletter. Ecco cosa sono e come funzioneranno

Ascolta questo articolo

La celebre chat app WhatsApp sta investendo molto nella sua piattaforma con la preparazione di sempre nuove funzionalità. Nelle scorse ore è emerso che, alle tante già in preparazione, se n’è appena aggiunta un’altra, che potrebbe legarsi alle Community quale sistema di comunicazione piramidale uno a molti, superando però il vincolo dei 5.000 iscritti tipico di queste ultime e rivaleggiando meglio con i Canali del rivale russo in messaggistica Telegram.

Secondo quanto scoperto dai leakers di WABetaInfo, WhatsApp sta lavorando a un servizio di “Newsletter” quale sistema di comunicazione uno a molti che permetterebbe, a soggetti emittenti, quali organizzazioni, funzionari locali, squadre sportive, etc di veicolare aggiornamenti a un numero elevato e indefinito di persona. In favore degli utenti ci sono diversi elementi.

Innanzitutto gli utenti possono “scegliere da chi desiderano ricevere notizie e seguire le emittenti di loro scelta direttamente all’interno di WhatsApp“. Le newsletter non dovrebbero contemplare annunci e non è previsto un sistema di suggerimenti algoritmici che porti a imbattersi in contenuti che non si desidera leggere: grazie all’implementazione degli “handle” gli utenti, semplicemente digitandone il nome, potranno cercare e iscriversi alla newsletter di un particolare utente.

Data la sua natura, la funzione della newsletter, che godrà di una sezione nella scheda di stato, separata dalle chat private, non sarà protetta dalla crittografia end-to-end: le informazioni degli utenti, però, come i numero di telefono e le info personali saranno per impostazione predefinita nascoste. La funzione delle newsletter non impatterà sulla crittografia delle altre funzioni. Dulcis in fundo, nessuno potrà vedere chi si segue, in termini di newsletter, indipendentemente dal fatto che si trovi o meno nella sua lista di contatti.

Attualmente, però, la funzione Newsletter è ancora in una fase di sviluppo embrionale e quindi non è disponibile in superficie per coloro che installeranno le ultime versioni di WhatsApp.