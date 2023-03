Come visto, WhatsApp sta lavorando a una funzione, quella delle chat audio, che dovrebbe unire il meglio del mondo delle telefonate WhatsApp al pregio delle chat, ambienti in cui si può entrare e uscire quando si desidera. Nel frattempo, però, la messaggistica regina della scuderia Meta Platforms sta lavorando pure a un’altra funzione, relativa alla modifica dei messaggi, ed a una, riguardante la scadenza dei messaggi effimeri.

Nelle scorse ore WhatsApp ha distribuito la beta 23.6.0.74 per iOS attraverso la versione 23.6.0 (458983383) di TestFlight, programma sperimentale per provare le app su iOS. Tale versione è stata messa sotto la lente d’ingrandimento dai “cacciatori” di novità del gruppo di leaker e feature tracker di WABetaInfo che hanno scoperto al suo interno cose interessanti. Secondo gli esperti, WhatsApp continua a lavorare alla funzione che permetterà di modificare i messaggi.

Tale modifica sarà possibile entro i primi 15 minuti dalla condivisione del messaggio, e prevederà che ogni messaggio modificato abbia un’apposita quanto eloquente etichetta che ne evidenzi lo stato di modificato. A tale stato di cose si è aggiunto il nuovo step di sviluppo riscontrato, per il quale Meta prevede di inviare un avviso in chat, col quale spiega che il messaggio è stato modificato, in chat, per tutti coloro che hanno l’ultima versione di chat.

Giustamente, ci si può chiedere cosa succederebbe a chi abbia una vecchia versione di chat (forse un analogo avviso inviterà ad aggiornare l’app essendo stato modificato un messaggio) ma gli esperti si dicono sicuri che il problema non si porrà in quanto, al momento del rilascio di questa novità, verosimilmente le versioni incompatibili con tale novità saranno già scadute con la conseguenza che gli utenti avranno dovuto aggiornarsi alle release di WhatsApp più recenti.

Al momento, è bene ricordarlo, si tratta di una novità, quella della modifica dei messaggi, ancora in fase di sviluppo e quindi non palese in pubblico: il suo esordio è destinato ad avvernire in uno dei futuri aggiornamenti.

Tale cautela vale anche per un’altra novità in preparazione, avvistata su WhatsApp Desktop, ma prevista all’esordio pure per le versioni Android e iOS della messaggistica. Nello specifico, si tratta della possibilità di impostare, per i messaggi che scompaiono, più scadenze rispetto a quelle attuali, che sono solo da 24 ore, 7 giorni, 90 giorni. Secondo gli avvistamenti e gli screenshot estratti dal codice dell’app, sarà possibile impostare, alla voce, “Più opzioni”, anche le seguenti scadenze “1 anno, 180 giorni, 60 giorni, 30 giorni, 21 giorni, 14 giorni, 6 giorni, 5 giorni, 4 giorni, 3 giorni, 2 giorni, 12 ore, 6 ore, 3 ore e 1 ora“.