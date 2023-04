WhatsApp: in sviluppo le chat lucchettate e nascoste via impronte digitale o passcode

Continua lo sviluppo della messaggistica WhatsApp che, nelle scorse ore, ha rilasciato due versioni beta, con quella per Windows che ha portato all’esordio una novità per i sondaggi e quella per Android che ha avviato lo sviluppo di un’utile funzione per la privacy.

Lo scorso Novembre, WhatsApp ha previsto la possibilità, su Windows, di creare dei sondaggi quale metodo per prendere facilmente una decisione avvalendosi del pronunciamento dei membri di un gruppo. Nelle scorse ore, è stato rilasciato un nuovo aggiornamento nel Microsoft Store, che porta la beta per i PC Windows alla versione numero 2.2312.0.0 con conseguente novità in fatto proprio di sondaggi. Nello specifico, nel compilare un sondaggio, con la domanda e le varie opzioni riordinabili come sequenza sarà possibile restringere le possibilità di risposta a una sola, semplicemente non flaggando l’opzione che permette di esprimere più risposte.

Il proposito di questa novità già nota agli utenti mobili è che gli utenti, dovendo ragionare di più nel prendere un’unica decisione, contribuiscano a un sondaggio che è più accurato e di più facile interpretazione. Gli esperti feature tracker di WABetaInfo hanno precisato che, non notando questo aggiornamento nel Microsoft Store, occorrerà portare pazienza perché nei prossimi giorni sarà distribuito a più utenti.

Ultimamente WhatsApp sta preparando tante funzioni per la privacy, come la funzione che permette di inviare messaggi audio che possono essere ascoltati solo una volta. Nelle scorse ore, però, è emersa una nuova release beta in roll-out per Android, la versione 2.23.8.2, che cela nel suo codice un’altra novità in tema privacy ancora in sviluppo. Si tratta della possibilità di bloccare alcune chat contenenti elementi sensibili, in modo che siano apribili solo fornendo un passcode o la propria impronta digitale.

Per usare questa funzione basterà andare nelle informazioni della chat di gruppo o del contatto e scegliere di lucchettare la chat con uno dei metodo succitati, ad esempio con l’impronta digitale e, da quel momento, tale chat sarà accessibile solo dalla schermata delle chat lucchettate (Locked Chats). I leaker di WABetaInfo in questo caso ricordano che “se qualcuno tenta di accedere al tuo telefono e non riesce a fornire l’autenticazione necessaria, verrà richiesto di cancellare la chat per aprirla“.