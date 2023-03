WhatsApp testa pubblicamente i sondaggi a scelta singola

Di recente WhatsApp ha ufficializzato l’imminente implementazione di due grosse novità per i gruppi, relativamente alla facoltà di approvare o negare l’ingresso a chi voglia entrare in un gruppo e in merito al poter risalire a un dato gruppo cercando il nome di un utente che, come noi, ne faccia parte. Nell’attesa di implementare effettivamente queste migliorie, la piattaforma si è portata avanti con un altro lavoro già in sviluppo, rilasciandolo ad alcuni tester.

Quando venne rilasciata la versione beta 2.23.6.16 di WhatsApp beta per Android (scaricabile via ApkMirror, nota repository online, o dallo stesso Play Store, se iscritti alla pagina dei beta tester), i leaker di WABetaInfo la analizzarono e scoprirono in essa le tracce di una funzione che avrebbe rivoluzionato il modo in cui vengono organizzati i sondaggi in-app, rispetto allo status quo per il quale era possibile condurne a scelta multipla.

Tale novità venne poi avvistata come in preparazione anche per la versione iOS di WhatsApp, che nelle scorse ore ha visto esordire in pubblico proprio tale miglioramento.

Secondo i leaker, la release 23.6.0.72 di WhatsApp beta per iOS ha fatto sì che ad alcuni utenti (cui si aggiungono altri che potrebbero aver beneficiato della miglioria pure su beta precedenti) fosse concessa la possibilità di testare i sondaggi a risposta singola, per i quali chi li crea può stabilire che chi vi partecipa debba fornire una sola risposta. L’obiettivo di questo cambio di registro è quello di andare incontro a quelle situazioni nelle quali vada ottenuta una sola risposta, senza dimenticare però il fatto che un sondaggio a risposta singola potrebbe anche guadagnare in accuratezza.

In effetti, quando si risponde a un sondaggio, e viene data la possibilità di più risposte, ci si sofferma meno sulla propria scelta, visto che si hanno altre possibilità. Nel caso si debba dare una sola risposta l’accuratezza del sondaggio potrebbe migliorare perché si presuppone che gli utenti mediteranno maggiormente nel prendere la scelta che sta loro più a cuore. Al momento non è noto quando tale novità farà il suo esordio anche su Android, né quando verrà rilasciata stabilmente agli utenti.