WhatsApp: in sviluppo i sondaggi a risposta singola

Lo scorso Novembre WhatsApp ha rilasciato una funzione che avrebbe permesso a tutti, sia su Android che su iOS, di creare dei sondaggi. In seguito, la funzione è stata estesa anche su computer Windows e con macOS, permettendo non solo di fruire ma anche di creare sondaggi usando gli schermi più grandi e le tastiere fisiche. Il problema, però, è che i sondaggi, per come sono stati ideati su WhatsApp, permettono di fornire risposte multiple.

In molti di coloro che se ne sono avvalsi in questi mesi hanno sporto lamentele proprio in relazione a quest’opportunità che potrebbe ingenerare un po’ di confusione, visto che gli utenti potrebbero anche scegliere opzioni di risposta contraddittorie, portando a un risultato poco chiaro, confusionario, di difficile lettura /interpretazione in merito a quello che è il risultato finale e a quale sia la scelta più popolare tra le possibilità offerte.

Ciò è stato metabolizzato da WhatsApp che ha iniziato a preparare una soluzione ad hoc. Analizzando la beta 2.23.6.16 di WhatsApp per Android, i leaker di WABetaInfo vi hanno trovato tracce profonde, non visibili in superficie, proprio di una revisione del modo in cui si potranno condurre i sondaggi.

Nello specifico WhatsApp sta lavorando per far sì che chi crea un sondaggio, possa impostarlo come a risposta singola o a scelta multipla. Questo sarà ottenibile mediante un selettore posto sotto le varie opzioni configurate dall’utente, sostanziato nella dicitura “Limita a una sola scelta” (in inglese e in originale, la scritta è “Limit to only one choice“). Al momento, viene precisato, l’opportunità di limitare le possibilità di scelta di un sondaggio a una sola risposta non può essere sfruttata, nemmeno installando la beta citata.

Questo visto che si tratta di una funzione in sviluppo che i feature tracker sono solo riusciti a forzare per capirne il funzionamento. Una volta pronta, la funzione in questione verrà rilasciata prima via beta, presumibilmente ad alcuni tester, e poi in versione stabile per tutti, probabilmente con tanto di changelog ufficiale.