WhatsApp: i sondaggi crittografati arrivano anche nella versione Desktop

Dopo le novità relative agli acquisti in-app lato mobile, ed alla schermata di accesso a protezione della versione anche desktop, si torna a parlare di WhatsApp, con la nota messaggistica che ha diramato un’ulteriore miglioria, nuovamente per coloro che ne adoperano la piattaforma sugli ampi schermi di computer e notebook.

Di recente, WhatsApp ha introdotto nelle versioni per iOS e Android la possibilità di creare i sondaggi: la versione desktop, però, aveva solo un parziale supporto a questa funzione, visto che era solo possibile visualizzare i sondaggi creati da smartphone, ed anche votarli, ma non ancora crearli. Tale lacuna è stata però colmata da poco, con la distribuzione della release beta 2.2246.2.0 di WhatsApp (versione nativa) scaricabile per sistemi Desktop dal Windows Store.

Per adoperare tale funzionalità di sondaggio, sia nelle chat individuali che di gruppo, basta portarsi in una chat, cliccare sulla graffetta dell’allegato a sinistra del form di inserimento del testo e, quivi giunti, scegliere l’ultima voce che, sotto File e Disegno, è Sondaggio.

In tal modo, si vedrà apparire la finestra di compilazione dello stesso, con l’utente che sarà chiamato a digitare la domanda e le opzioni (al massimo 12, ri-ordinabili via icona dei tre trattini orizzontali a destra delle varie voci), potendo beneficiare (come su tanti altri elementi della piattaforma) della protezione in ottica privacy (in modo che al sondaggio possano partecipare e che possano leggerlo solo le persone coinvolte nella conversazione) e sicurezza garantita per questo strumento di consultazione dalla crittografia end-to-end.

Al momento, precisano i leaker di WABetaInfo che hanno rendicontato di questa novità, la stessa non risulta in dotazione a tutti gli utenti, dacché si tratta di una miglioria “sbloccata” solo per alcuni beta tester (per scoprire se coinvolti nell’attivazione, basta provare a creare il sondaggio): nel caso si sia quindi esclusi dalla novità dei sondaggi lato desktop anche installando la beta 2.2246.2.0 non si dovrà temere alcun malfunzionamento, ma semplicemente attendere a che la funzione venga “distribuita a più utenti nei prossimi giorni“.