WhatsApp a tutto e-commerce: ecco le novità in arrivo

Ascolta questo articolo

WhatsApp, nelle scorse ore, ha ampliato la diffusione della sua directory aziendale, portandola in nuovi paesi lato mobile. Nel mentre, la versione per Desktop si è arricchita di un’importante miglioria, e si appresta a riceverne un’altra.

Con la beta 2.22.23.15 per Android, WhatsApp ha rilasciato in favore di alcuni beta tester la funzione che permette di inoltrare documenti, immagini, video e GIF conservandone, se lo si desidera, la didascalia: tale utile funzione, nelle scorse ore, è stata rilasciata pure ad alcuni tester di WhatsApp beta per Desktop che abbiano installato la beta 2.2245.5. Per provare se la funzione è arrivata al proprio account si può provare a inoltrare un documento che abbia la didascalia: se appare la visualizzazione che permette di conservarla, ma anche di rimuoverla, premendo sull’icona ignora della X, il tutto è operativo ma, in caso contrario, si dovrà attendere uno dei prossimi aggiornamenti.

Sempre su WhatsApp beta per Desktop potrebbe arrivare un’altra funzione già rilasciata tre anni fa lato mobile. Si tratta della funzione che permette di condividere un dispositivo con altri, lucchettando WhatsApp dietro una schermata di blocco che richiede l’inserimento di una password: dalle righe di codice estratte dall’equivalente per desktop, si nota anche che, perdendo la password in questione, l’utente non avrà altra scelta che “uscire dall’app e accedere nuovamente a WhatsApp Desktop collegando il tuo dispositivo con il codice QR“.

Nel corso del WhatsApp Business Summit in Brasile, Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha rivelato che i sistemi di pagamento in chat via carta di credito e debito, già presenti in India, saranno estesi in Brasile a più partner di pagamento.

Inoltre, sarà portata anche in Indonesia, Messico, UK e Brasile la funzione della directory di ricerca aziendale. Quest’ultima permetterà all’utente, senza che le ricerche siano associate al suo account, di trovare le aziende nei paraggi tramite una mini mappa, un form di ricerca, e operando per categorie (es. negozi, ristoranti, etc). Il tutto avverrà tramite la voce “Scopri aziende” presente nella schermata che elenca i contatti: da notare che, sempre in Brasile (lo stato di San Paolo), la stessa funzione, già rilasciata in passato, permetterà pure di trovare piccole e medie aziende come una sorta di Pagine Gialle.