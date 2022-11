WhatsApp: arrivano i sondaggi, la camera mode, le immagini profilo nelle chat di gruppo

Ascolta questo articolo

Dopo lunghe attese, WhatsApp ha rotto gli indugi, e avviato la distribuzione di attese novità, come le Community e il messaggiare con se stessi, a cui, nelle scorse ore, si è finalmente aggiunta anche la funzione, più volte chiacchierata in passato, dei sondaggi.

I sondaggi di WhatsApp, curiosamente postabili anche nelle chat singole, hanno la loro grande utilità nel consentire di prendere decisioni nelle chat di gruppo, ad esempio quando si tratta di organizzarsi per la spesa, le uscite del fine settimana, le vacanze, gli acquisti da parte dei coinquilini, etc, in particolar modo tenendo conto che da qualche tempo i gruppi su WhatsApp possono arrivare a un massimo di 1.024 persone. Per utilizzare la funzione, distribuita tramite la beta 2.22.24.19 per Android e la versione stabile 22.23.76 per iOS, è sufficiente seguire pochi passaggi.

Innanzitutto, ci si porta nella chat d’interesse, e poi sul simbolo della graffetta, necessario anche a condividere la posizione o un contatto. Qui apparirà il simbolo del grafico, premendo sul quale si entra nella schermata “Crea sondaggio“.

Qui, si potranno digitare 12 alternative al massimo, redigendone il testo (che può essere arricchito con emoji) sempre diverso l’un dall’altra, e financo spostandole di ordine attraverso l’icona alla loro destra: ovviamente, va fissato un titolo al sondaggio, stabilendone la domanda su cui si sarà chiamati a pronunciarsi. Il sondaggio appare in chat come un messaggio normale, ed è possibile votare toccando una o più opzioni, ed anche spostando la propria preferenza da una all’altra: anche l’autore del sondaggio potrà votare.

Per guardare i risultati del sondaggio, basterà toccare “Mostra i voti” in basso rispetto allo stesso e, nella schermata, “Dettagli sondaggio”, si noterà quanti voti abbia preso ogni opzione, chi l’abbia preferita, ed a che ora. Purtroppo, non è possibile modificare il sondaggio una dopo averlo pubblicato.

Invero, quella dei sondaggi non è stata l’unica novità rilasciata in queste ore. Con la release beta per Android 2.22.24.20 alcuni tester (ed altri con le beta 2.22.24.19 e 2.22.24.20) si sono ritrovati quanto in sviluppo nella beta 2.22.21.8, ovvero la Camera Mode che, in sostanza, cambia il modo in cui si passa dallo scattare foto al girare video, visto che ora appaiono due pulsanti distinti per tali funzioni, mentre prima per girare video si doveva toccare e tener premuto il pulsante di scatto nella fotocamera in-app.

A Ottobre, si era parlato della funzione che avrebbe collocato l’immagine profilo accanto agli utenti nelle chat di gruppo, per aiutare nel caso di utenti con lo stesso nome o non presenti nella rubrica: la funzione, dopo l’apparizione nella beta 22.23.0.70 per iOS, è ora stata introdotta anche nella beta per Desktop, release 2.2245.3.